¿Por qué el Pompidou de Málaga es de colores? El detalle que casi nadie conoce y que cambia tu forma de ver el puerto

Desde que abriera sus puertas por primera vez el 28 de marzo de 2015, el Centro Pompidou de Málaga se ha convertido en toda una institución de la capital malagueña y uno de los mayores emblemas del Muelle Uno gracias a su gran calidad expositiva, al reconocido El Cubo y los característicos colores rojo, verde, azul y amarillo que recorren su fachada acristalada.

Una elección de tonalidades que no es casual, sino que tiene un significado oculto que casi nadie conoce y que hace de este entorno que ya ha recibido más de 850.000 visitantes en sus más de 10 años de historia uno único en el mundo.

Y es que el Centro Pompidou de Málaga supone la primera implantación en el extranjero de la institución francesa, cuya construcción fue intervenida por el artista francés Daniel Buren. Y para ello, se inspiraron en el Centro Pompidou original, situado en París.

Un organismo vivo a través de sus paredes

Para la creación del centro parisino, sus constructores, los arquitectos Piano y Rachard Roger, lo concibieron como un organismo vivo caracterizado por una estructura de cristal y metal en la que la luz atravesara cada una de sus estancias y las exposiciones se pudieran contemplar desde el exterior.

Centre Pompidou Málaga / MUSEOS - Archivo

Sin embargo, no toda la estructura podía ser transparente, sino que no había forma de ocultar las conducciones, tubos y cañerías que daban vida al propio centro.

Pero sus creadores tuvieron una curiosa idea: no tenían que ocultarlas, sino que podían pintar cada una de las conducciones de un color diferente, según el uso que tuvieran.

El origen de los colores del Centro Pompidou

Así, decidieron pintar de azul los tubos relacionados con el aire acondicionado y la circulación del aire como referencia al cielo, así como de amarillo las conducciones de la circulación del circuito eléctrico para relacionarlo con la luz, la energía y el sol.

De verde, por su parte, se pintaron las circulaciones de agua como muestra de que el agua es el origen mismo de la vida, mientras que el rojo fue el escogido para todo lo relacionado con la circulación de las personas, como las escaleras mecánicas y ascensores, al considerar a los visitantes la sangre que mueve todo el corazón del centro.

Más de 2.300 metros expositivos en Málaga

Y para la construcción de El Cubo de Málaga, el faro que esconde bajo sus pies el verdadero Centro Pompidou de la capital malagueña, se decidió mantener esta idea a través de sus paredes transparentes y sus cristales de colores, con los mismos tonos que su hermano mayor: rojo, azul, amarillo y verde.

Centre Pompidou inaugura la exposición 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto' / Álex Zea

Una estructura de 16 metros de altura que sirve como claraboya, filtrando la luz de la costa a las entrañas Centro Pompidou de Málaga, compuesto por 6.300 metros cuadrados con más de 2.360 metros dedicados a la exposición.

Horario del Centro Pompidou de Málaga

Un entorno único que, en estos más de 10 años, ha convertido el Muelle Uno en cuna de toda clase de disciplinas artísticas a través de un recorrido del arte de los siglos XX y XXI con exposiciones temporales, espectáculos de danza, conciertos, conferencias, talleres, programas de medicación, performance y cine.

Este espacio cultural vivo que se ha transformado en una plataforma de intercambio entre la sociedad y la creación contemporánea se puede visitar de miércoles a lunes de 9.30 a 20.00 horas, mientras que los martes permanece cerrado, salvo los festivos y vísperas.

Precio de la entrada al centro malagueño

Las entradas tiene un precio de 4 euros para la exposición temporal, 7 euros la semipermanente y 9 euros la entrada para ambas exposiciones en conjunto.

Centre Pompidou inaugura la exposición 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto' / Álex Zea

La visita al centro es gratuita para las personas desempleadas, los menores de 18 años, quienes tengan el carnet joven euro, las personas con discapacidad, el profesorado y alumnado de Historia del Arte y Bellas Artes de la Universidad, los empleados de museos y miembros del ICOM, los guías turísticos con acreditación oficial y las personas con carnet de prensa.

Días de entrada gratuita al Centro Pompidou de Málaga

De igual modo, los domingos a partir de las 16.00 horas y hasta la hora de cierre, la entrada es completamente gratuita. Además, se podrá entrar en el Centro Pompidou de Málaga de forma gratuita la Noche en Blanco, el Día Internacional de los Museos (18 de mayo) y el Día Internacional de Turismo (27 de septiembre).

La entrada reducida, por su parte, está destinada a mayores de 65 años, estudiantes de hasta 26 años, familias numerosas y participantes en los congresos realizados por la Universidad.