El refugio de lujo de Amaia Salamanca en Marbella: así es su mansión con gimnasio privado, jacuzzi y 3.000 metros de jardín

Cada vez más personalidades influyentes de todos los ámbitos eligen Málaga como su lugar de vacaciones e, incluso, de residencia oficial debido a la belleza, tranquilidad, calidad y oportunidades que brinda esta provincia. Es lo que les ocurrió a la reconocida actriz Amaia Salamanca y a su marido, el empresario Rosauro Varo, que decidieron convertir Marbella en su hogar en 2020.

Así, la intérprete que se encuentra en pleno lanzamiento de su nueva serie, 'Pura Sangre', de Telecinco, escogió una de las zonas más exclusivas de Marbella, la urbanización de Guadalmina, para instalar su residencia oficial con su marido y sus tres hijos cuando no se encuentra en Madrid para alguno de sus trabajos.

Allí, la familia ha priorizado la tranquilidad y el perfil bajo que ha mantenido en los últimos años a través de una enorme mansión con vistas a la costa y a la montaña en la que destacan la iluminación natural, las zonas verdes y la amplitud de las estancias.

Una mansión en uno de los barrios más exclusivos de Marbella

Así, esta villa que resalta por su arquitectura funcional cuenta con una extensión de 640 metros, distribuidos en dos plantas, que cuenta con cinco dormitorios y cinco cuartos de baño.

Para su decoración, la pareja contó con el interiorista Luis García Fraile, que apostó por mantener espacios abiertos y conectados con sus distintas terrazas y patios a través de enormes ventanales.

La mansión de Amaia Salamanca en Marbella, minimalista y luminosa

Además, la vivienda se caracteriza por utilizar una paleta cromática de tonos neutros como el gris, el blanco y el color crema, lo que busca potenciar la luz natural que entra a raudales en cada una de sus estancias.

Junto a esto, se encuentran habitaciones minimalistas en las que se priorizan los materiales nobles, como la madera, pero que combinan a la perfección con otras estancias con mayor personalidad a través de sofás de cuero oscuro y enormes cuadros antiguos.

Una casa en Marbella con su propio gimnasio privado

Como muestra de su interés por hacer de esta una casa familiar llena de amplitud y comunicación, la villa cuenta con un enorme salón comedor que, a su vez, está conectado con la cocina de última generación.

De igual modo, la vivienda tiene su propio gimnasio privado totalmente equipado para poder mantener su rutina de ejercicios sin tener que abandonar la mansión.

El mayor tesoro de esta mansión, sus zonas verdes

Pero la verdadera joya de la construcción es su zona exterior, conformada por 3.000 metros de jardines, con distintos patios y terrazas conectadas entre sí y con la vivienda a través de sus ventanales.

En este lugar, además, se puede disfrutar de un jacuzzi exterior con vistas al mar y una enorme piscina infinita que permite a la familia fundirse con el ambiente más puro de la sierra.

Un verdadero refugio de confort y tranquilidad en una de las zonas más exclusivas de Marbella que la familia ha convertido en su hogar y su remanso de paz.