Alerta
Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
La actividad lectiva solo se impartirá de manera virtual en toda Andalucía menos en Almería ante el riesgo por las lluvias intensas
Tras los avisos activados en Málaga y en toda Andalucía por la borrasca Leonardo, la actividad lectiva presencial ha sido suspendida para este miércoles en toda la comunidad menos en Almería.
En la mañana del martes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha alertado a la población andaluza del riesgo por las lluvias durante el miércoles y ha pedido que se extremen precauciones y se eviten desplazamientos. Por ello, ha tomado la medida de suspender la actividad lectiva presencial, manteniéndose de manera virtual, en toda Andalucía. Solo la provincia de Almería, por el momento, mantiene la presencialidad.
"Tras la elevación a situación operativa 2 del Plan de Emergencias de Andalucía por el riesgo de inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos, se le comunica que mañana, miércoles 4 de febrero de 2026 se suspende la actividad lectiva presencial en su centro educativo, por lo que NO debe desplazarse al mismo y se activará, en su caso, la docencia telemática conforme a lo previsto en su proyecto educativo", han comunicado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
Alertas en Málaga
Actualmente, en la mayor parte de la provincia está activado el aviso amarillo y naranja. La alerta amarilla se mantendrá en la Costa del Sol, Guadalhorce, Antequera y Axarquía, mientras que el resto de la provincia permanece en aviso naranja.
Solo en Ronda se ha activado el aviso rojo, por el momento, y se mantendrá durante la jornada del miércoles al jueves.
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
- Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana
- El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika
- Me habría gustado que Maskom siguiera en solitario pero sé que el mejor futuro es con MAS
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga