Suspendidos en Málaga varios trenes Alvia y de media distancia por la borrasca Leonardo

La suspensión de servicios ferroviarios anunciada para este miércoles por el aviso de abundantes lluvias y viento intenso en Andalucía afecta de lleno a Málaga. Según ha informado en una nota el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, quedan suspendidos varios trenes Alvia en las provincias de Málaga y Cádiz, así como servicios de media distancia en Málaga, Cádiz, Sevilla y Jaén.

En el caso de Málaga, la medida incluye los Alvia Algeciras–Málaga (con salida de Algeciras a las 13.10 horas y de Málaga a las 14.40) y los Ronda–Antequera (salida de Ronda a las 14.45 y de Antequera a las 14.00), que quedarán suprimidos sin posibilidad de prestarse por autobús debido al estado de las carreteras. Además, también se verán afectados los Alvia Cádiz–Madrid/Barcelona, suprimidos en el trayecto Cádiz–Córdoba.

Entre los servicios afectados figuran asimismo los trenes de media distancia Algeciras–Antequera AV, que serán suprimidos, sin medios alternativos por la situación de las carreteras, y los dos primeros de la mañana Sevilla–Málaga (con salida de Sevilla a las 7.01 horas y de Málaga a las 7.02), suprimidos para permitir la exploración del estado de la infraestructura.

Alternativas

Los viajeros del trayecto Sevilla–Málaga se encaminarán en trenes Avant y los de estaciones intermedias se encaminarán a las siguientes circulaciones, y además el servicio del tren Osuna–Sevilla de las 6.21 horas se prestará por autobús mientras el estado de las carreteras lo permitan.

De los trenes de media distancia Cádiz–Jaén, los primeros de la mañana (Cádiz–Sevilla de las 5.40 horas y Córdoba–Sevilla de las 6.40) están suprimidos para la exploración del estado de la vía y los viajeros se encaminarán a las siguientes circulaciones, mientras que la conexión entre Córdoba y Jaén continúa prestándose por carretera debido a las limitaciones de velocidad establecidas en la infraestructura.

Además están suprimidos los trenes de proximidad de Córdoba entre C.U Rabanales y Córdoba J.A, los cercanías Cádiz C-1 a Las Aletas-Universidad.

Según la nota, Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y lleva a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación y de las condiciones informadas por Adif para restablecer la normalidad en el menor plazo posible.