La Junta recomienda el teletrabajo y evitar desplazamientos en Málaga ante la borrasca Leonardo

La Junta de Andalucía ha activado un amplio paquete de medidas de prevención en la provincia de Málaga ante la llegada de la borrasca Leonardo. Entre ellas, se encuentran la suspensión de la actividad lectiva presencial, el corte preventivo de carreteras, el cierre de parques y zonas verdes, la recomendación del teletrabajo y el envío de alertas a la población para minimizar riesgos y evitar desplazamientos innecesarios.

La decisión fue anunciada por Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, pocos minutos después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, informara de la suspensión de las clases. Navarro compareció ante los medios tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, en la que se analizaron los distintos escenarios meteorológicos y los riesgos asociados.

“Más vale pecar por exceso que por defecto”, subrayó Navarro, quien explicó que el Gobierno andaluz se ha visto obligado a adoptar medidas excepcionales para evitar cualquier tragedia ante el empeoramiento de las previsiones meteorológicas.

Máximo riesgo por lluvias en la provincia

La provincia de Málaga se encuentra en riesgo máximo por lluvias, con aviso rojo en la comarca de Ronda, aviso naranja por precipitaciones y aviso amarillo por viento en distintas zonas. En la Serranía de Ronda se esperan hasta 250 litros por metro cuadrado en 24 horas, lo que ha llevado a intensificar la vigilancia en esta comarca.

La Junta estará especialmente pendiente de Ronda, Antequera y otras zonas de alta inundabilidad como Villanueva del Trabuco, El Rosario y Bobadilla, así como de los cauces del Guadalhorce y el Guadalmedina, especialmente a su paso por Coín, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama, Álora y Pizarra.

En la Costa del Sol occidental, la atención se centrará en Marbella, Estepona, Casares y Manilva, donde el riesgo de desbordamientos es habitual en episodios de lluvias intensas.

Cortes de carreteras y restricciones de movilidad

A partir del mediodía del miércoles, la Junta procederá al corte preventivo de varias carreteras, entre ellas la A-7150, en Casares (punto kilométrico 19), y la MA-366, que conecta Coín con Tolox, ante el riesgo de desprendimientos.

Navarro ha insistido en la necesidad de evitar los desplazamientos, tanto por las lluvias como por el viento, debido al peligro de desprendimientos, caída de árboles y taludes.

Alertas a la población y suspensión de actividades

A las 20.00 horas, se enviará un mensaje de ES-Alert a los teléfonos móviles de la comarca de Ronda, en aviso rojo. “Más que una recomendación, es una obligación”, recalcó la delegada del Gobierno andaluz.

También se emitirán alertas en otras zonas con riesgo de inundación, como la Axarquía, el Valle del Guadalhorce y Antequera.

Además de la suspensión de las clases presenciales en toda la provincia de Málaga:

La actividad educativa podrá continuar de forma telemática .

. Se recomienda el teletrabajo durante la jornada del miércoles.

durante la jornada del miércoles. Se pedirá a los alcaldes el cierre de parques y zonas verdes .

. Se suspenderán las actividades deportivas al aire libre .

. Se aconseja a la Universidad de Málaga evitar la docencia presencial.

evitar la docencia presencial. Los metros y transportes urbanos tienen activados sus planes de protección .

tienen activados sus . Se ha avisado a grandes superficies de alimentación ante posibles desalojos.

Planes de emergencia y situación hidrológica

La Junta ha activado el plan de desalojos y evacuación en nivel 2, con la UME posicionada de forma preventiva. Navarro recordó que Andalucía atraviesa una situación “muy excepcional”, ya que una sucesión de borrascas como la actual no se registraba desde 2010.

Las precipitaciones previstas llegarán sobre un suelo ya saturado, con escasa capacidad de drenaje, y con los ríos cargados de agua tras varios días de lluvias. Ya se han realizado desembalses preventivos en presas como Casasola, La Concepción y el Conde del Guadalhorce.

Llamamiento a la precaución

La Junta de Andalucía insiste en un llamamiento a la máxima precaución, recomienda evitar desplazamientos innecesarios, y recuerda que las medidas adoptadas buscan reducir el riesgo de inundaciones y garantizar la seguridad de la población ante un episodio meteorológico de alta intensidad.