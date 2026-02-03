Tres embalses de Málaga, en desembalse preventivo ante la llegada de la borrasca Leonardo y fuertes lluvias

Tres embalses de la provincia de Málaga están realizando el desembalse de agua de forma preventiva ante la llegada de la borrasca Leonardo, que ha elevado el riesgo de alerta roja en Ronda y naranja en el resto de la provincia de Málaga. Con todos los pantanos por encima del 50% y la previsión de fuertes lluvias durante este miércoles, se ha procedido a abrir las compuertas en tres de los pantanos con más nivel de reservas, para dejar capacidad suficiente para acoger nuevos aportes.

Se han efectuado desembalses desde el jueves, 29 de enero, ante la previsión meteorológica esperada para esta semana por parte de la Aemet. En concreto, en el Embalse de Casasola, en Almogía, se ha desembalsado agua desde las 8,00 horas del mencionado día hasta el viernes, 30 de enero, a las 14,00 horas. Pese a que no se ha decretado ha informado de ningún desembalse en la misma para la jornada del martes 3, han detallado que "se mantendrá un seguimiento para evaluar la situación a lo largo de la semana".

En relación, el pantano de la Concepción, en Istán, ha estado desembalsando a razón de 35 metros cúbicos por segundo, un ritmo que se ha mantenido hasta las 10,00 horas de este martes 3. Tras la intervención del presidente de la Junta, se realizará una nueva valoración a tenor de la "lluvia abundante" esperada según Aemet en la zona entre el martes y el miércoles.

También desembalsa el pantano Conde de Guadalhorce, situado en Ardales, a 25 metros cúbicos por segundo, y lo seguirá haciendo a este ritmo hasta la jornada del viernes 6, día en el que está fijada una evaluación de la situación.

La carreteras A-4026 que une Cenes de la Vega y Pinos Genil (Granada) permanece cortada al tráfico por el aumento de caudal del río Agua Blanca, una consecuencia del desembalse de la presa de Quéntar y de las precipitaciones registradas en los últimos días. / Pepe Torres / EFE

Desembalses en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cifrado en más de 50 el número de pantanos que están desembalsando agua en la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias celebrada este martes en Sevilla a causa del fuerte temporal previsto en la comunidad andaluza con el paso de tres borrascas en total durante semana.

En concreto, Moreno ha precisado que durante este martes, 3 de febrero, está desembalsando agua 33 pantanos enmarcados dentro de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como hasta 19 embalses gestionados por el Gobierno andaluz haciendo lo propio.

En esta línea, el presidente de la Junta ha señalado que la situación meteorológica prevista para Andalucía es "compleja", con un riesgo de inundaciones "muy alto en diversos puntos de la geografía andaluza" y con una sucesión de lluvias "que han dejado los suelos completamente empapados", con "muchos pantanos en máximo y algunos ríos de Andalucía en crecidas históricas".

Por estos motivos, ha apostillado que la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha informado a la Administración autonómica que 33 pantanos pertenecientes al CHG están liberando agua, a los que se les suma 19 embalses más de la cuenca de Guadiana y en las gestionadas por la Junta de Andalucía.

Margen de seguridad

Ante el temporal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el presidente del Gobierno autonómico ha asegurado que los pantanos desembalsan agua en Andalucía "desde hace ya bastantes días", con el fin de "tener un margen de seguridad para estas lluvias que van a venir en estos días".

En relación, ha concretado que algunos de los pantanos que están desembalsando agua puede que lleguen otra vez al cien por cien de sus reservas "si la lluvia es muy, muy intensa".

Bajo este contexto, el delegado territorial de la Aemet, Juan de Dios del Pino, ha apuntado en declaraciones a Europa Press, que la comunidad andaluza espera la llegada de dos borrascas más tras el paso de la borrasca Leonardo que dejarán precipitaciones "muy importantes" en toda la región a partir de este martes.

Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado aviso rojo ante "peligro extraordinario" por lluvias en la comarca malagueña de Ronda y en la gaditana de Grazalema, con posibles acumulados de agua que pueden alcanzar los 200 litros en 24 horas, así como avisos naranjas por el mismo fenómeno en diversas zonas de Almería, Granada, Jaén, Málaga y Cádiz.

Imagen del desembalse en Guadarranque. / L. O.

Desembalses en otras provincias

Los 52 pantanos andaluces --33 enmarcados en la CHG y 19 gestionados por la Junta-- que durante la jornada del martes desembalsan agua con motivo de los altos registros de reservas de agua que han alcanzado y ante las alertas señaladas por la Aemet para el miércoles 4 y en los sucesivos días, han propiciado la liberación de reservas en prácticamente todas las provincias de la región, a excepción de Almería.

En Cádiz, fuentes de la Administración autonómica han señalado a Europa Press que los pantanos de Bornos, Arcos y Barbate están desembalsando agua, así como el de Los Hurones, aunque el agua va directamente al pantano de Guadalcacín.

Por otro lado, en la comarca del Campo de Gibraltar se está desembalsando de forma controlada en Charco redondo y Guadarranque, aunque han matizado que "se esperan más lluvias esta semana en la provincia y es necesario contar con un porcentaje de resguardo en estas infraestructuras hidráulicas".

En Sevilla también se ha anunciado el desembalse de todos los pantanos de la red de Emasesa. El portavoz del Gobierno municipal hispalense, Juan Bueno, ha declarado que el sistema de embalses se encuentra en "una situación muy favorable", con 606,57 hectómetros cúbicos almacenados, lo que supone el 94,6 por ciento de la capacidad total.

Por este motivo, Bueno ha apostillado que los embalses están desembalsando para asegurar la cota de resguardo y poder seguir almacenando el agua de lluvia que está previsto esta semana.

En Granada han desembalsado dos pantanos pertenecientes a la red de la CHG en Granada, en concreto el pantano de Quéntar y el de El Portillo, que se encuentran a nivel naranja. El diputado provincial de Emergencias, Eduardo Martos, ha explicado a Europa Press que el río Castril "lleva muchísima agua" y ya han zonas donde se han producido anegaciones en zonas cercanas al cauce.

Por contra, en la provincia de Almería no se han producido desembalses, puesto que la red de regulación se limita a la Presa de Benínar y a la de Cuevas del Almanzora, ambos con niveles de almacenamento bajos respecto a la media andaluza.

En concreto, Benínar se sitúa en torno a los diez hectómetros cúbicos, lo que representa apenas el 16 por ciento de su capacidad. En el caso de la Presa de Cuevas del Almanzora, tan solo han alcanzado 9 hectómetros cúbicos, lo que le sitúa a un nivel del seis por ciento.