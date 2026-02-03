Unicaja aumenta su beneficio un 10,3% hasta los 632 millones en 2025 y propone repartir en dividendos el 70% del resultado neto

El Grupo Unicaja alcanzó en el ejercicio de 2025 un beneficio neto de 632 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,3% frente a los 573 millones firmados el año anterior. La entidad financiera malagueña firma así unos resultados que ha calificado de "históricos", apoyados en un "sólido margen" de intereses; en el crecimiento de las comisiones (un 2,8% interanual), impulsadas por la comercialización de fondos de inversión y seguros, y en la reducción de provisiones. El banco ha anunciado también qeu distribuirá con cargo a los resultados de 2025 un dividendo de 443 millones de euros ( se incluyen los 169 millones ya pagados el pasado mes de septiembre), lo que representa el 70% del resultado neto.

Unicaja destaca que cumplido todas las guías comunicadas al mercado en las principales métricas, gracias a la ejecución del Plan Estratégico 2025-2027, que impulsa la dinámica comercial, con un incremento en el año del 3% del volumen de negocio de clientes. De hecho, el resultado neto y el margen de intereses han superado la guía inicial en un 26% y un 7% respectivamente.

El banco ha explicado, en un comunicado remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el resultado obtenido se apoya en un margen de intereses "robusto" (de 1.495 millones de euros), así como en el crecimiento de las comisiones netas (2,8% interanual) y la reducción de la partida ‘Provisiones o reversión de provisiones’ y de ‘Otros ingresos y cargas de explotación’, que recogía el gravamen temporal de entidades de crédito que impuso el Gobierno (88 millones de euros en 2024).

El mayor crecimiento del margen bruto (2,6% en variación interanual) ha permitido mantener la ratio de eficiencia estable en el 45,5%, pese al aumento interanual del 5,3% de los gastos de administración. Por su parte, la ratio de rentabilidad ROTE, ajustado el exceso de capital, mejora en 1,3 p.p. respecto a diciembre de 2024, alcanzando el 12,1%.

Mejora de la rentabilidad y la positiva evolución del negocio

Según detalla Unicaja, la mejora de la rentabilidad y la "positiva evolución" del negocio han permitido revisar al alza las guías comunicadas al mercado, elevando en un 19% la previsión de resultado neto acumulado para el ciclo 2025-27, por encima de 1.900 millones de euros (frente a los 1.600 millones estimados inicialmente) y con una remuneración al accionista superior al 85%.

La sede central de Unicaja en la avenida de Andalucía, en Málaga. / Álex Zea

Para el periodo 2026-2027, la entidad también actualiza sus objetivos y prevé un ROCET1 (rentabilidad sobre capital regulatorio) por encima del 15% (frente al más de un 13% anterior), un margen de intereses superior a los 1.500 millones de euros (frente a 1.400 millones previstos), y un beneficio neto que se prevé que supere los 630 millones, por encima de los más de 500 millones estimados inicialmente.

Actualización de la política de dividendos

El consejo de administración de Unicaja aprobó en enero una actualización de la política de dividendos que eleva el objetivo de distribución al 70% del beneficio neto, frente al 60% anterior, y añade la posibilidad de que el consejo, al tiempo de publicar resultados, pueda especificar una remuneración adicional por encima de ese objetivo del 70%. De acuerdo con ello, para 2026 y 2027, el consej considera la posibilidad de una remuneración adicional mediante recompra de acciones propias o dividendos adicionales, estimada, para el presente ejercicio, en torno al 25% del resultado neto consolidado del grupo en este año.

Incluso con este aumento en la distribución, Unicaja afirma que mantiene una posición de capital "holgada, muy por encima de los requisitos regulatorios".

Noticias relacionadas

Con esta actualización, la entidad distribuirá con cargo a los resultados de 2025 un dividendo de 443 millones de euros. Esta cantidad incluye los 169 millones pagados en septiembre de 2025, así como un dividendo de 274 millones que la entidad propondrá a la junta general de accionistas para su aprobación.