Urbanismo reitera que las obras de 22 apartamentos turísticos en la Torre de San Telmo son legales

Las polémicas obras de 22 apartamentos turísticos y 30 aparcamientos al final de la calle Torre de San Telmo, una vía sin salida de Pedregalejo en el cerro de San Telmo, tiene toda la documentación urbanística en regla y, además, no afectan a ningún yacimiento arqueológico.

Es el mensaje que acaban de transmitir en sendos escritos tanto la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) al grupo municipal Con Málaga, como la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, respectivamente.

Licencia de obra

En una pregunta de Con Málaga al alcalde, presentada el pasado enero, el grupo municipal se hacía eco de algunas de las denuncias reflejadas en un escrito conjunto de las asociaciones de vecinos de Pedregalejo y El Palo, sobre la tala de árboles, afección a muros de contención del monte, el deterioro del pavimento y las arquetas por el paso de camiones y daños a las casas vecinas en forma de grietas y hundimientos.

Con Málaga también preguntó al alcalde si había evaluado los efectos sobre «la convivencia vecinal, la presión turística en la zona y el mercado de la vivienda en Pedregalejo y alrededores».

Obras de 22 apartamentos turísticos en la calle Torre de San Telmo. / La Opinión

En su escrito de respuesta, el gerente de la GMU, José María Morente informa en primer lugar de que la concesión de la licencia de obra de los 22 aparcamientos y 30 aparcamientos «se ajusta como acto reglado que es a la ordenación edificatoria aplicable según el PGOU de 2011 vigente», tanto por el PERI como por el posterior Estudio de Detalle.

En relación con las «afecciones a árboles y arquetas», el gerente contestó que deberán «ser reparadas si son afectadas por las obras».

Con respecto a los daños que ya denuncian los vecinos en las casas del entorno, José María Morente indicó que «son responsabilidad de la Dirección Facultativa de las obras».

Por último, el gerente, que dice que «no constan en este departamento» alegaciones, reclamaciones ni quejas vecinales, señala que la licencia no entra a evaluar los efectos que tendrán estos apartamentos en la presión turística, el mercado de viviendas y la convivencia vecinal.

La respuesta que da GMU sobre la legalidad de las obras es la misma que el pasado 12 de enero trasladó la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, durante una reunión con vecinas del Cerro de San Telmo y representantes vecinales de Pedregalejo y El Palo.

Vecinas afectadas por las obras en la calle Torre de San Telmo y representantes vecinales en enero, en la Gerencia de Urbanismo. / A.V.

Sin afección arqueológica

Por su parte, la Consejería de Cultura de la Junta ha contestado a un escrito de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo que la obra «no afecta a zonas con protección arqueológica (...) sin perjuicio de las inspecciones» que pueda llevar a cabo.

Los vecinos de Pedregalejo, entre otros puntos de su escrito, se hacían eco de «movimientos de tierra sin supervisión arqueológica», «posible expolio involuntario por materiales» y «sellado o destrucción de cavidades y estratos arqueológicos».

En el cerro de San Telmo se encuentra un yacimiento arqueológico de la Edad del Cobre, con una primera fase anterior del Neolítico. La existencia de yacimiento la dio a conocer en 1974 el joven universitario Fernando Rueda, en un artículo en la revista ‘Jábega’.

"La mínima intervención posible"

Como informó este periódico, la polémica surge por la denuncia conjunta de las asociaciones de vecinos de Pedregalejo y El Palo por estas obras, ya que, además de lo reflejado anteriormente, temen por la estabilidad del cerro, una antigua cantera, empleada para las obras del Puerto de Málaga a finales del XIX.

La calle Torre de San Telmo, con la obra a la derecha. / La Opinión

Para los colectivos vecinales, la promoción de apartamentos turísticos no respeta las indicaciones del PERI L6 San Telmo, que pedía aplicar en las zonas edificadas «la mínima intervención posible que permita la conservación del ambiente y la edificación existente, planteando únicamente las actuaciones indispensables».