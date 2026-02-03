Las viviendas de Torre del Río y la Térmica en Málaga y Puente Romano en Marbella son entre 15 y 20 veces más caras que en los barrios más asequibles

Málaga capital y Marbella figuran un año más entre los municipios que presentan precios máximos de mayor magnitud en España en las viviendas situadas en sus zonas más cotizadas, según un informe de la sociedad tasadora Tecnitasa. En concreto, Marbella presenta en enero de 2026 un valor de 17.150 euros el metro cuadrado en la zona de Puente Romano, que desplaza por segundo año a Puerto Banús como la zona más cara del municipio, mientras que la capital alcanza los 9.500 metros cuadrados en Torre del Río y La Térmica (que repiten como las áreas más cotizadas de la ciudad).

Estos precios sitúan a Marbella y Málaga como la segunda y la quinta de España con precios más altos en sus pisos más exclusivos. La superficie media de las viviendas en Puente Romano es de unos 175 metros, lo que daría para estas casas un valor de tres millones de euros mientras que en Torre del Río y La Térmica se alcanzan los 100 metros cuadrados, lo que sitúa sus pisos en el entorno de los 950.000 euros.

En el caso de estas zonas de Málaga capital, Tecnitasa detecta un incremento anual del 5% al subir 500 euros el metro cuadrado en relación a los valores del año anterior. En Marbella, el aumento de precios es aún mayor, de casi el 15%, ya que el metro de las cotizadas viviendas de Puente Romano sube en 2.500 euros.

¿Dónde está la vivienda más asequible en Málaga y Marbella?

En cuanto a las zonas más asequibles para adquirir un piso, Tecnitasa afirma que, en el caso de Marbella, se sitúan en esta ocasión en Rodeo Alto, La Campana y Las Brisas, y, en el de Málaga capital, de nuevo en Palma-Palmilla.

En los enclaves marbellíes de Rodeo Alto, La Campana y Las Brisas el precio se sitúa en 3.000 euros el metro, con un piso medio de 50 metros a 150.000 euros.

En Palma-Palmilla, el valor es de 695 euros el metro, con lo que la vivienda tipo de 80 metros cotiza a 62.550 euros. En este caso, el valor ha subido casi un 20%.

Tecnitasa destaca además a Marbella como una de las zonas de España con mayor diferencia entre precios máximos y mínimos, ya que el metro cuadrado de las viviendas de Puente Romano es 20 veces más caro que el de Rodeo Alto, La Campana y Las Brisas. Y en Málaga capital, el metro en Torre del Río-La Térmica cotiza entre 15 y 16 veces por encima del de las zonas más humildes, situadas en La Palmilla.

Imagen aérea de viviendas de La Palma-Palmilla. / L. O.

Los precios más caros, en Recoletos (Madrid)

Madrid sigue teniendo los precios más caros de toda España correspondientes a Recoletos, donde el precio ha pasado de los 19.000 a 20.500 euros el metro (+7,89%); le sigue el citado caso de Puente Romano (Marbella), que sube de 15.000 a 17.150. El tercer lugar es para Nou Llevant (Palma de Mallorca), que aumenta de 16.000 a 17.000 euros el metro. También destaca, en cuarto lugar, el Paseo de Gracia (Barcelona) que, aunque tiene una subida similar a Madrid (7,7 %), aunque se parte de un importe relativamente inferior pero nada despreciable: de 10.120 a 10.900 euros el metro.

"El precio de la vivienda en 2025 ha subido en general notablemente en todas las principales ciudades de España, tanto en las zonas más caras como en las más asequibles. El mercado residencial no evoluciona de forma homogénea, y en aquellas ciudades donde la demanda es más débil, los precios tienden a estabilizarse o incluso a registrar ligeras correcciones a la baja", explica el presidente de Grupo Tecnitasa, José María Basañez.

Además de las cuatro ciudades mencionadas, el estudio cita los 9.617 euros el metro cuadrado de San Sebastián (Avenida Libertad, Plaza Guipúzcoa y Paseo Miraconcha) y una subida del 8%; y Málaga capital (Torre del Rio/La Térmica, con 9.500 euros). Además, aparece Bilbao (Abandoibarra y Plaza de Euskadi) con 7.800 euros (4,7% de incremento) y dos nuevas ubicaciones por encima de los 6.000 euros el metro: Las Palmas de Gran Canaria (Las Canteras en primera línea), que ha pasado de 5.500 a 6.500 (+18 %); y Sevilla (zona Catedral), que incrementa de 5.000 a 6.000 euros su metro cuadrado.

Noticias relacionadas

"Se ha detectado con claridad menor oferta que en años anteriores, con el consiguiente alza de precios y el desplazamiento de la demanda a otras zonas. En algunas ciudades los precios más asequibles prácticamente no se ofertan en el mercado, o lo hacen por muy pocos días, y son vendidos de forma casi inmediata o incluso directa", afirma el director técnico de Grupo Tecnitasa, Fernando García Marcos.