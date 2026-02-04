La asociación malagueña Yes We Tech, que busca reducir la brecha de género en tecnología, celebra su décimo aniversario

La asociación Yes We Tech (YWT), afincada en Málaga y que tiene como objetivo reducir la brecha de género en tecnología, celebra esta semana su décimo aniversario tras cerrar un 2025 con un nutrido calendario de formaciones, charlas y encuentros dirigidos a niñas y mujeres en España y Latinoamérica. En total, las acciones organizadas en el pasado año por YWT tuvieron impacto en más de 3.000 niñas y mujeres que asistieron y participaron en eventos como la primera Hackathon Feminista, la CyberGirl Squad o las Becas de Ciberseguridad de Google.

Yes We Tech, una comunidad de carácter feminista fundada en julio de 2015, organizó más de 20 eventos propios y colaboró con otros 11 eventos de terceros impartiendo talleres, charlas y formaciones específicas destinadas a visibilizar a la mujer en la tecnología. Desde sus inicios ha buscado acompañar a todas las mujeres en su carrera profesional promoviendo una cultura educativa y profesional igualitaria en el ámbito de la tecnología.

Para celebrar los 10 años de trayectoria de YWT y coincidiendo con la conmemoración de la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, la asociación ha organizado un evento lúdico y festivo en la Casa del Socorro de Málaga, donde se presentará “Damos con la Tecla. Manual CyberGirl Squad” y se hará un repaso de todas las actividades programadas para 2026, entre otras acciones.

La presentación del Manual, escrito por Paloma Zamora, correrá a cargo de la propia autora junto a la ilustradora y artista Pedrita Parker, responsable de las ilustraciones de la publicación, realizadas con su estilo único, cercano y con toques de humor.

Asistentes a uno de los eventos de la asociación Yes We Tech (YWT) en Málaga. / L. O.

El evento, que ya tiene el aforo completo, pretende celebrar la trayectoria de la asociación que comenzó como un lugar de encuentro entre programadoras, diseñadoras de UX/UI o ingenieras, y que poco a poco ha conseguido hacerse un hueco en el panorama feminista tech. El décimo aniversario, en concreto, está patrocinado por Arbitrade, Cervezas Victoria, MDG Advisors y Google.

Crece el interés de la mujer por la tecnología

"En 2025 hemos visto cómo el interés por acercarse a la mujer en la tecnología ha tenido un crecimiento relevante ya que casi todos los eventos que pusimos en marcha alcanzaban el aforo completo con días de antelación. Para nosotras, las socias y voluntarias de YWT, es muy satisfactorio ver cómo nuestro empeño ya va dejando huella en las niñas, a las que acercamos las profesiones STEM a las que pueden aspirar, y en las mujeres o madres que agradecen conocer referentes femeninas en tecnología", explica la presidenta de YWT, Laura Pérez-Osorio.

Algunos de los hitos de Yes We Tech en 2025 han sido la puesta en marcha de la primera edición de su Hackathon Femnista, el recibimiento del X Premio Evolución otorgado por Diario Sur y BBVA, la publicación del Manual de la generación de imágenes sin sesgos con IA, de la mano de FEMIAS o la de Ellas son Ciencia con Españoles Científicos en USA, o el acuerdo con Google para formar a mujeres en Ciberseguridad, entre otros.

Una comunidad tecnológica de mujeres con un impacto creciente

"Nuestra fortaleza es nuestra comunidad de mujeres, que crece cada día y tiene cada vez más impacto local y nacional. Forman parte de YWT ingenieras, programadoras, referentes de la ciberseguridad, diseñadoras y mujeres vinculadas a empresas tecnológicas que dedican parte de su tiempo a sacar adelante todas las actividades que ponemos en marcha", afirma Pérez-Osorio.

Desde la asociación se cree necesario que exista en el sector tecnológico una "justa representación" de la mujer y una industria diversa donde el género, la raza o la edad no supongan una barrera para formar parte de la misma en igualdad de condiciones y oportunidades.

"Lo que mueve a Yes We Tech es la pasión por la tecnología así como por las ciencias, las ingenierías y las matemáticas, como medios creativos desde donde aplicar, con imaginación e ingenio, nuestro talento para la consecución de todo tipo de proyectos", apuntan.