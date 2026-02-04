La borrasca Leonardo golpea al sector primario: perdida de animales, daños en campañas agrícolas y dificultad para pescar

El temporal sigue haciendo mella, dejando también consecuencias en el sector agrario en diversos puntos de Andalucía. Por ello, las organizaciones agrarias han alertado del impacto que está dejando la borrasca Leonardo a su paso por el campo, con la pérdida de animales debido al frío y la humedad, daños en campañas agrícolas como las del olivar y los frutos rojos, y la imposibilidad de pescar en puntos de Cádiz.

En el campo, los efectos de este temporal ya se están dejando ver con un impacto que "va más allá de daños puntuales", puesto que compromete la producción, la sanidad vegetal y animal, la viabilidad económica de las explotaciones y el cumplimiento de los compromisos de la Política Agraria Común (PAC), ha indicado Asaja.

Según la organización agraria, se han notificado retrasos generalizados en las labores agrícolas, dificultades para sembrar, abonar y recolectar por el encharcamiento de las parcelas y la imposibilidad de entrada de maquinaria.

Daños en ganadería

La organización COAG ha constatado que las constantes lluvias y la humedad han pasado factura a las explotaciones ganaderas, sobre todo a las de ovino en extensivo de Sierra Morena (Jaén), con pérdidas de hasta el 10 % de los nacimientos de corderos.

El responsable de ovino y caprino de COAG en esa zona, Antonio Punzano, ha indicado a Efeagro que la situación por la lluvia es muy preocupante, ya que los rebaños en extensivo no tienen cobertizos donde abrigar a los animales.

El balance puede ser de una media de entre 40 y 50 muertes de cabezas de ovino por explotación, por lo que los ganaderos ya están transmitiendo a Agroseguro los daños para poder cobrar cuanto antes las indemnizaciones del seguro agrario.

En Huelva, el porcino ibérico también "lleva mal" tanto agua y come menos, lo que supone menos kilos por cabeza.

En Málaga el encierro en las naves de animales como las cabras durante las 24 horas del día desde hace varias jornadas se está traduciendo también en una falta de apetito y menos producción de leche.

Peligro en la campaña de la aceituna

Andalucía está siendo una de las comunidades más afectadas por el temporal y la lluvia hace peligrar la campaña del olivar de cara también a las próximas semanas, puesto que "se va a perder mucha calidad", ha precisado el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar.

También está afectando a la mano de obra en campañas que se encuentran activas en este momento como la de los frutos rojos, dado que el viento y la lluvia han imposibilitado la llegada de temporeras de Marruecos hasta la provincia de Huelva.

Efectos del temporal en la pesca

El temporal ha azotado igualmente la labor del sector pesquero; en Cádiz, por ejemplo, las flotas pesqueras artesanales han alertado de que la sucesión de borrascas y temporales les impide trabajar "prácticamente todos los días de la semana" desde el pasado diciembre.

Las persistentes lluvias han llevado a las rías una gran cantidad de agua dulce que ha reducido sus niveles de salinidad, lo que puede ser letal para el marisco o debilitarlo, con lo que acaba muriendo por otros factores como los depredadores.