En Directo
Borrasca Leonardo: el nivel de los ríos empieza a subir en Málaga y se desbordan en Cádiz
La Borrasca Leonardo ya muestra su impacto en Málaga y Cádiz. Los ríos comienzan a desbordarse y se activan planes de emergencia en varios municipios
La llegada de la borrasca Leonardo ha llevado a la mayoría de los ayuntamientos de Málaga a activar distintos planes especiales y multitud de restricciones derivadas de las alertas rojas y naranjas. Las clases presenciales se han suspendido en toda Andalucía, menos en Almerías; la Junta ha recomendado el teletrabajo; se ha enviado el mensaje de ES-Alert a 26 municipios de la Serranía de Ronda y se han desalojado unas 20 personas de zonas rurales de Ronda y se han cerrado parques y servicios municipales en muchos núcleos de la provincia de Málaga, incluida la capital.
Interrumpidos los trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera por desprendimientos en Álora
La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera permanece interrumpida desde primera hora de este miércoles 4 de febrero por un desprendimiento de tierras registrado a la altura de la localidad malagueña de Álora.
Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la interrupción de la circulación de Alta Velocidad en el tramo entre Málaga y Antequera se registra desde las 07.30 horas y se ha "movilizado al personal necesario para restablecer la circulación lo antes posible".
El Guadalteba también llega al nivel rojo
El río Guadalteba, a su paso por Teba, también ha alcanzado el nivel rojo de capacidad. Sobre las 8.00 horas su caudal ya era mayor que la capacidad de su cauce y la tendencia era de seguir subiendo. Actualmente, según la Red Hidrosur, la altura del agua que baja por este río alcanzó los 2,65 metros, cuando su máximo es de 2,5 metros.
Todavía queda lluvia por llegar
Cuatro ríos de Cádiz superan el nivel rojo y su capacidad, desbordándose en varios puntos
Cuatro ríos de la provincia de Cádiz están desbordándose al superar el caudal su capacidad máxima. Ahora mismo, los ríos Barca de la Florida, río Álamo (Benalup), Hozgarganta y Guadiaro (Pablo Buceite) están en nivel rojo, además con tendencia a seguir aumentando el agua que llevan o mantenerse.
Pero además, hay varios que van también alcanzando estos niveles y ya están en nivel naranja, como son: Guadalete y Junta de los Ríos.
Se esperan más lluvias y se mantiene el aviso rojo
Suspendidos en Málaga varios trenes Alvia y de media distancia por la borrasca Leonardo
La suspensión de servicios ferroviarios anunciada para este miércoles por el aviso de abundantes lluvias y viento intenso en Andalucía afecta de lleno a Málaga. Según ha informado en una nota el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, quedan suspendidos varios trenes Alvia en las provincias de Málaga y Cádiz, así como servicios de media distancia en Málaga, Cádiz, Sevilla y Jaén.
En el caso de Málaga, la medida incluye los Alvia Algeciras–Málaga (con salida de Algeciras a las 13.10 horas y de Málaga a las 14.40) y los Ronda–Antequera (salida de Ronda a las 14.45 y de Antequera a las 14.00), que quedarán suprimidos sin posibilidad de prestarse por autobús debido al estado de las carreteras. Además, también se verán afectados los Alvia Cádiz–Madrid/Barcelona, suprimidos en el trayecto Cádiz–Córdoba.
El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para "acertar en mayor medida"
El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha solicitado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para solicitar que estudie la posibilidad de distinguir las comarcas del Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol "para acertar en mayor medida en los avisos y predicciones meteorológicas".
Avisos propios
Santos ha reclamado que el Valle del Guadalhorce "pueda contar con avisos meteorológicos propios, ya que hasta el momento se hace siempre unido a la Costa del Sol".
Estas son las multas por saltarse las restricciones durante la borrasca Leonardo
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este martes de que no cumplir las instrucciones de las Fuerzas de Seguridad ante los desalojos por riesgo de inundación puede acarrear multas. Tras la reunión del comité del Plan de Emergencias, ha subrayado que “no son recomendaciones”, sino "instrucciones" destinadas a proteger a la población frente a una de las mayores lluvias que ha vivido Andalucía en lo que va de siglo.. Y aquel que se las salte, se enfrenta a una posible multa. La instrucción en caso de riesgo de inundación es que "salgan de sus casas. Esto es más que recomendaciones, son instrucciones, y recuerdo que, por tanto, llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha".
Málaga en alerta: la Junta recomienda el teletrabajo y restringe la movilidad por la borrasca Leonardo
La Junta de Andalucía ha activado un amplio paquete de medidas de prevención en la provincia de Málaga ante la llegada de la borrasca Leonardo. Entre ellas, se encuentran la suspensión de la actividad lectiva presencial, el corte preventivo de carreteras, el cierre de parques y zonas verdes, la recomendación del teletrabajo y el envío de alertas a la población para minimizar riesgos y evitar desplazamientos innecesarios.
La decisión fue anunciada por Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, pocos minutos después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, informara de la suspensión de las clases. Navarro compareció ante los medios tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, en la que se analizaron los distintos escenarios meteorológicos y los riesgos asociados.
Comienza a subir el nivel de los ríos: el río Guadiaro ya está en nivel rojo, otros cuatro en amarillo y uno en naranja
Las lluvias caídas durante la noche en la zona occidental de la provincia de Málaga, con la llegada de la borrasca Leonardo, ha empezado a elevar el nivel de los ríos de forma alarmante. El río Guadiario ya se encuentra en en nivel rojo, con una crecida que supera su capacidad y desbordándose de su cauce. Según los datos de la Red Hidrosur, este río baja con 3,11 metros de altura de agua en su cauce en el tramo de Majaceite, superando su capacidad máxima, que es de dos metros, y la tendencia es a mantener este nivel.
Pero no es el único con problemas. El Genal, a su paso por Jubrique, ya ha hecho saltar el nivel naranja de alerta. Pero además hay otros cuatro ríos que están en nivel amarillo y con tendencia creciente: Azud Paredones, Río Grande (Las Millanas), Campanillas (Los Llanes) y el río Guadalhorce, a su paso por Archidona.
