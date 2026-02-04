Borrasca Leonardo: el nivel de los ríos empieza a subir en Málaga y se desbordan en Cádiz

Interrumpidos los trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera por desprendimientos en Álora

La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera permanece interrumpida desde primera hora de este miércoles 4 de febrero por un desprendimiento de tierras registrado a la altura de la localidad malagueña de Álora.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la interrupción de la circulación de Alta Velocidad en el tramo entre Málaga y Antequera se registra desde las 07.30 horas y se ha "movilizado al personal necesario para restablecer la circulación lo antes posible".

