Borrasca Leonardo: el nivel de los ríos empieza a subir en Málaga y se desbordan en Cádiz

La Borrasca Leonardo ya muestra su impacto en Málaga y Cádiz. Los ríos comienzan a desbordarse y se activan planes de emergencia en varios municipios

Zonas inundables se preparan para posibles inundaciones con la Borrasca Leonardo.

Zonas inundables se preparan para posibles inundaciones con la Borrasca Leonardo. / Manuel Murillo Martínez

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

La llegada de la borrasca Leonardo ha llevado a la mayoría de los ayuntamientos de Málaga a activar distintos planes especiales y multitud de restricciones derivadas de las alertas rojas y naranjas. Las clases presenciales se han suspendido en toda Andalucía, menos en Almerías; la Junta ha recomendado el teletrabajo; se ha enviado el mensaje de ES-Alert a 26 municipios de la Serranía de Ronda y se han desalojado unas 20 personas de zonas rurales de Ronda y se han cerrado parques y servicios municipales en muchos núcleos de la provincia de Málaga, incluida la capital.

Un desprendimiento de tierras interrumpe la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera

En Directo: La borrasca Leonardo empieza a subir el nivel de los ríos por encima de su capacidad

Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalteba y Guadiaro superan el nivel máximo y se desbordan

