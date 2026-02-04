Borrasca Leonardo en Málaga: por qué llueve tanto y cuándo dejará de llover

La borrasca Leonardo no da tregua a la provincia de Málaga. Este temporal atlántico, que se ha definido como un río atmosférico, ha puesto en alerta máxima a toda Andalucía.

En la provincia malagueña ya se han registrado casi 80 litros durante la madrugada y zonas como Ronda se esperan hasta 200 litros por metro cuadrado.

Lluvias especialmente peligrosas ya que llueve sobre mojado: el suelo no filtra más agua, lo que favorece crecidas de ríos, deslizamientos de tierra e inundaciones, especialmente en Andalucía.

El meteorólogo y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha explicado que enero ha sido un mes claramente anómalo desde el punto de vista meteorológico, con unas precipitaciones un 85 % superiores a la media habitual para esta época del año.

De hecho, Leonardo es la sexta borrasca en apenas 34 días de lo que lleva 2026. Pero, ¿a qué se debe qué llueva tanto?

Según Del Campo, la causa principal de este comportamiento excepcional se encuentra en la posición inusual del anticiclón de las Azores, que en lugar de situarse en su ubicación habitual se ha desplazado hacia zonas más septentrionales, como Groenlandia y Escandinavia, una ruta por la que suele circular en invierno.

Esta alteración ha provocado que las borrascas hayan buscado trayectorias más meridionales, impactando de lleno en la Península Ibérica.

En este contexto, el portavoz de la AEMET ha destacado el papel de la borrasca Leonardo, responsable de lluvias extraordinariamente abundantes para la época del año.

Cuándo va a dejar de llover

Málaga seguirá con el paraguas en mano y pendiente al cielo en los próximos días. Las previsiones actuales de la AEMET pronostican que las precipitaciones continúen, al menos hasta el próximo martes. Sin embargo, las lluvias no serán tan intensas.

El miércoles será el día más complicado de esta borrasca, obligando a activar la alerta máxima en Andalucía y diversos puntos de la localidad de Málaga.

Los avisos seguirán este jueves 5, donde se ha activado el aviso amarillo por lluvias en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce. Aquí se espera una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 en 12 horas.

La alerta también estará activa por fenómenos costeros y viento, donde se esperan rachas de 80 km/h y oleaje de dos a tres metros.

Durante el viernes 6, la situación se va a estabilizar y se espera que Leonardo comience a desplazarse al noroeste peninsular, si bien continuará aunque en menor medida, con precipitaciones.

Los expertos indican que llueve sobre mojado y cualquier gota suma.

A partir del sábado 7, y dentro de un contexto de moderada incertidumbre, la llegada de una nueva borrasca atlántica podría dar lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos.

El domingo será un día de transición y no se esperan precipitaciones, que sí volverán durante el lunes y el martes. En cuanto a cuándo va a dejar de llover, desde la AEMET aseguran que "aún es pronto para concretar esta previsión".