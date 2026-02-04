Cajamar impulsa un 6,8% su beneficio en 2025 hasta rozar los 350 millones de euros

El grupo Cajamar obtuvo un beneficio neto de 348,5 millones de euros en el conjunto de 2025, lo que supone un incremento del 6,8% respecto al año anterior, según ha informado este miércoles el banco al publicar sus cuentas anuales. La entidad ha destacado que este beneficio se ha producido a pesar de haber destinado 409 millones de euros a los epígrafes de provisiones y saneamiento y deterioro de activos financieros y no financieros, en línea con lo que califica como un modelo de "gestión prudente".

Los ingresos totales (margen bruto) de la entidad entre enero y diciembre fueron de 1.601,9 millones de euros, un 3,2% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) fueron de 1.078 millones, un 11,3% menos.

El descenso de este margen se vio compensado por un alza del 7,3% en las comisiones netas, hasta 330,5 millones de euros y por un resultado positivo de 155,1 millones por operaciones financieras.

Los gastos de personal en el año fueron de 426,2 millones de euros, un 2% más, al tiempo que el resto de gastos de administración alcanzó los 239,6 millones, un 3,3% más.

Las dotaciones a provisiones se contrajeron un 64%, hasta los 71,7 millones de euros, mientras que las pérdidas por deterioro de activos financieros fueron de 226,8 millones, un 13,5% más.

Balance y solvencia

A 31 de diciembre de 2025, Cajamar contaba con activos en su balance valorados en 65.068 millones de euros, un 4,6% más que un año antes. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela a coste amortizado se elevaron un 8,1%, hasta los 40.864,3 millones de euros.

Del total de crédito, el banco contabilizó al terminar el año 753,7 millones de euros en préstamos de dudoso recobro, lo que supone una reducción de más de 37 millones frente a 2024. De esta forma, la tasa de morsa se redujo en 25 puntos básicos, hasta el 1,68%.

El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde. / PILAR CORTÉS

El total de pasivos del banco a cierre del año era de 60.367,1 millones de euros, un 4,3% más. Los depósitos de clientes se elevaron un 5%, hasta los 49.539 millones de euros.

Recursos de clientes

Fuera de balance, el banco gestionaba 13.667,4 millones de euros de recursos de clientes, un 26,8% más. De esta cifra, los recursos 'aparcados' en fondos de inversión fueron de 10.378,7 millones de euros, un 37,8% más, mientras que contaba con 1.140,2 millones en planes de pensiones, un 6% más; y 393,7 millones en seguros de ahorro, un 8,3% menos.

Los recursos en títulos de renta fija y variable ascendieron a 1.754,7 millones de euros, un 0,7% más que a cierre de 2024.

La ratio de capital CET1 en su variante 'fully loaded' mejoró en 32 puntos básicos en el año, hasta el 14,15%, al tiempo que la ratio de capital total avanzó 63 puntos básicos, hasta el 16,68%. El retorno sobre capital (RoE, por sus siglas en inglés) se redujo en 13 puntos básicos, hasta el 7,67%.

Raíces malagueñas de Cajamar

Caber recordar que la entidad financiera Cajamar ha trasladado recientemente al Ayuntamiento de Málaga su interés en convertirse en el patrocinador principal del futuro Auditorio de la Música de Málaga y, con ello, dar nombre al edificio. La operación implicaría una aportación de 40 millones de euros, según anunció hace unas semanas el alcalde, Francisco de la Torre.

El regidor explicó en ese momento que la propuesta se la había comunicado el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, quien aludió a las “raíces malagueñas” de la entidad y a que este patrocinio encaja en su estrategia presente y futura.