Transporte
Cancelados todos los servicios ferroviarios de Andalucía: se salva el C1 de Málaga
Renfe ha informado de la suspensión de todos los trenes por la borrasca, activando cambios de fecha y anulaciones sin coste. Solo se mantienen las líneas Ave Córdoba-Madrid; Media Distancia Jaén-Madrid y Cercanías de Málaga C1
El temporal que persiste en Andalucía de la mano de la borrasca Leonardo ha obligado a Renfe a cancelar todos los servicios ferroviarios de la comunidad. Solo se mantienen, de momento, las líneas Ave Córdoba-Madrid; Media Distancia Jaén-Madrid y Cercanías de Málaga C1.
Asimismo, Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales, según ha informado la compañía.
Media distancia y Avant
Con respecto a los Media Distancia, se han suprimido todos los servicios de Andalucía, excepto Jaén-Madrid y Granada-Almería, así como se han eliminado también los trenes de proximidad de Córdoba entre C.U. Rabanales y Córdoba J.A.
Del mismo modo ha ocurrido con los trenes Avant, donde también se han cancelado todos los servicios de Andalucía entre Sevilla-Códoba-Málaga; Sevilla-Córdoba-Granada y Málaga-Granada.
AVE e intercity
Ya en los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia, con respecto al Ave Madrid-Sevilla/Málaga se ha suprimido entre Córdoba y Málaga y entre Córdoba y Sevilla, garantizándose solo el trayecto Madrid-Córdoba. Los viajeros procedentes de Madrid o Villanueva con destino final en Andalucía no tienen garantizada la continuidad más allá de Córdoba.
Asimismo, los Intercity Almería-Madrid y Alvia Almería-Granada-Madrid también han sido suprimidos.
El Alvia Álgeciras-Málaga --con salida de Algeciras a las 13.10 horas y de Málaga a las 1.,40 horas-- y Ronda-Antequera --con salida de Ronda a las 14.45 horas y de Antequera a las 14.00 horas-- también se han visto suprimidos.
Tampoco circulan los Alvias Cádiz-Madrid, suprimido en el trayecto Cádiz-Córdoba, ni Cádiz-Barcelona, que cuentan con el trayecto Cádiz-Linares cancelado. También se han suprimido los trenes Almería-Madrid.
Desde Renfe han informado de que se está llevando a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación meteorológica para restablecer la normalidad en cuanto sea posible.
Esta mañana ya se habían suprimido varios servicios ferroviarios, entre los que se encontraban todos los servicios de Cercanías del Núcelo de Sevilla, así como la línea C2 de Málaga, Málaga-Álora y el C-1a Cádiz Las Aletas-Universidad.
