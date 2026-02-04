Casares pide suspender las clases escolares este jueves tras quedarse incomunicados 1.500 vecinos

Los cortes de caminos y carreteras por el paso de la borrasca siguen afectando a municipios de la provincia de Málaga. En concreto, el cierre de la A-2102 en Casares, ha dejado incomunicados a los 1.500 vecinos del núcleo de El Secadero.

Las dificultades de movilidad y seguridad han llevado al ayuntamiento de la localidad a pedir prolongar la suspensión de clases escolares presenciales a este jueves.

El alcalde del municipio, Juan Luis Villalón, ha solicitado a la Junta de Andalucía la suspensión de activdad lectiva en los centros educativos del municipio: CEIP Blas Infante y CEIP Los Almendros, este último situado en El Secadero.

Esta medida responde al "riesgo que supone para el alumnado el acceso en transporte escolar, ya que varias vías se encuentran muy afectadas", ha informado el Ayuntamiento a través de las redes sociales.

Segundo corte de la A-2102

Actualmente, la carretera A-2102, principal acceso al núcleo poblacional de El Secadero, permanece cortada -por segunda vez en menos de una semana- y "por el momento no hay una previsión clara para su reapertura".

Además, en esta zona se ha producido una interrupción del suministro eléctrico, que ya ha sido restablecido.

Desbordamiento del Guadiaro

A las 13.30 horas, el Ayuntamiento de Casares ha activado el nivel 2 de Emergencias debido a los cortes de carreteras que se han producido por desprendimientos de barro, arboleda, el desbordamiento de varios arroyos o del río Guadiaro.

El alcalde ha dicho que les preocupa el aumento del caudal del Guadiaro, que está teniendo una "crecida de forma desmesurada", si bien ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la población en caso de que el desbordamiento se prolongue durante las próximas horas, ya que disponen de lugares para evacuar viviendas "si así fuera necesario".

Además, ha incidido en la importancia de tener los móviles cargados, que permiten recibir las alertas del 112 aunque falle la cobertura, y ha pedido a los ciudadanos que extremen la precaución y eviten desplazamientos innecesarios.EFE