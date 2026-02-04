Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El centro comercial Larios de Málaga, primero de Andalucía en recibir la certificación 'Residuo Cero' otorgada de Aenor

Lleva a cabo una estrategia integral que "valoriza" el 100% de los residuos generados para evitar que acaben en los vertederos, además de reducir el consumo eléctrico y de agua en sus instalaciones

El centro comercial Larios de Málaga ha recibido la certificación "Residuo Cero" de Aenor.

El centro comercial Larios de Málaga ha recibido la certificación "Residuo Cero" de Aenor. / L. O.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

El centro comercial Larios de Málaga, propiedad de Merlin Properties, ha recibido la certificación ‘Residuo Cero’ otorgada por Aenor por su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular. Se convierte así en el primer centro comercial de Andalucía en obtener este certificado. Este reconocimiento destaca la estrategia del centro comercial para gestionar y reintroducir los residuos generados en el ciclo productivo y evitar así, de esta forma, que acaben en los vertederos.

El equipo auditor ha calificado con un 100% de cumplimiento al centro comercial Larios por lo que reconocen la "gestión eficiente de residuos" y las "buenas prácticas ambientales", así como por la implementación de sistemas avanzados de segregación y el impulso de iniciativas de reciclaje.

"En concreto, la gestión de residuos es un pilar fundamental en la operativa del centro comercial Larios. Los desechos son diferenciados por materiales y recolectados para poder reutilizarlos o reciclarlos, alcanzando así el 100% de residuos valorizados. Esta estrategia es posible gracias a la implicación y colaboración activa de operadores, comerciantes y empleados del centro, para garantizar un impacto ambiental positivo y verificable", señala el centro en un comunicado.

Apuesta por la sostenibilidad

Así, el centro comercial Larios se suma a otros centros comerciales de Merlin Properties como Artea (Bizkaia), Porto Pi (Palma de Mallorca) y Marineda City (A Coruña) en recibir este certificado.

"Obtener la certificación de ‘Residuo Cero’ por parte de Aenor es un nuevo paso hacia nuestro compromiso por la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos. Desde Centro Comercial Larios apostamos por un modelo eficiente y circular. Así, con este certificado, se reconoce nuestra labor y cómo estamos generando un impacto positivo en nuestro entorno, cumpliendo con los estándares de calidad y sostenibilidad", ha explicado el gerente del centro comercial Larios, José López-Guerra.

Apuesta por la sostenibilidad

Como parte de la estrategia de sostenibilidad medioambiental del centro, Larios Centro dispone de sistemas de autoconsumo fotovoltaico situados en la cubierta del edificio con el objetivo de reducir el consumo de electricidad procedente de la red de distribución, y un sistema de guía para plazas libres en el estacionamiento.

El renovado centro comercial Larios Centro.

El centro comercial Larios de Málaga. / L.O.

Además, el centro cuenta con certificaciones que avalan su compromiso ambiental como las normas ISO 14.001:2015 de gestión ambiental e ISO 50.001:2018 de gestión energética.

Más de 41.600 metros cuadrados de centro comercial

El centro comercial Larios cuenta con una superficie de 41.600 metros cuadrados (superficie bruta alquilable) distribuida en dos plantas comerciales y una zona de restauración, dando cabida a más de 100 tiendas como Zara, H&M, Mango o Eroski y alberga la única tienda Primark en Málaga capital, la más grande de Andalucía, y la única tienda Fnac en la ciudad de Málaga.

Merlin Properties es una compañía especializada en la adquisición y gestión de activos terciarios en la península ibérica, invirtiendo principalmente en oficinas, centros comerciales, plataformas logísticas y data centers en los segmentos Core y Core Plus.

Noticias relacionadas

En el mercado de centros comerciales cuenta con 12 activos: Arturo Soria Plaza, TresAguas, X-Madrid y Centro Oeste en Madrid, Arenas de Barcelona en Barcelona, Porto Pi en Mallorca, centro comercial Larios en Málaga, Saler y La Vital en la Comunidad Valenciana, Artea en Bilbao, Marineda City en La Coruña, y Almada Forum en Lisboa. También bajo la división de centros recaen los espacios comerciales de Callao 5 y Plaza de los Cubos en Madrid.

TEMAS

El centro comercial Larios de Málaga, primero de Andalucía en recibir la certificación ‘Residuo Cero’ otorgada de Aenor

El centro comercial Larios de Málaga, primero de Andalucía en recibir la certificación ‘Residuo Cero’ otorgada de Aenor

El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas

La Policía Nacional de Málaga introduce pictogramas en sus charlas escolares para hacer más efectiva la lucha contra el acoso

