Borrasca Leonardo
Descienden en un 57% los desplazamientos cortos en carreteras malagueñas por la borrasca
El cierre de doce vías de la provincia influye en el decrecimiento del tráfico entre las 06.30 y 08.00 horas de este miércoles respecto a la semana sepasada
El cierre de carreteras, la suspensión de actividad lectiva presencial y la recomendación del teletrabajo, entre otras medidas adoptadas para sobrellevar la borrasca Leonardo, ha tenido un reflejo en el tráfico registrado en la provincia de Málaga. Los desplazamientos cortos por las carreteras ha descendido un 57% respecto a lo habitual en esta jornada durante la mañana del miércoles.
Según los datos recogidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre las 06.30 horas y las 08.00 horas de este miércoles los desplazamientos cortos en las carreteras malagueñas han decrecido en un 57,1% respecto al miércoles pasado, 28 de enero.
Cortes de carreteras
En estos datos influye en gran medida el cierre de doce carreteras de la provincia, tales como la carretera de Las Viñas, la MA-8302, en dirección a Genalguacil, la MA-8401, en dirección a Cortes de la Frontera, en la zona de Antequera, la MA-4100 y la A-366 a su paso por Guaro, entre otras. Estos cortes responden a las incidencias provocadas por el desbordamiento del río Guadalhorce, así como a desprendimientos y caídas de árboles
El dato da cuenta de que los conductores han seguido las recomendaciones que las administraciones públicas han venido realizando desde el pasado martes debido a las previsiones del temporal y lluvia que afectan a la provincia de Málaga en particular y a la comunidad andaluza en general.
- El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- Correos cierra temporalmente la unidad de reparto y oficina de La Paloma en Málaga por la presencia de ratas
- Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
- Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
- Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana