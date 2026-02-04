Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Descienden en un 57% los desplazamientos cortos en carreteras malagueñas por la borrasca

El cierre de doce vías de la provincia influye en el decrecimiento del tráfico entre las 06.30 y 08.00 horas de este miércoles respecto a la semana sepasada

La carretera MA-6406, en Almargen, totalmente anegada

La carretera MA-6406, en Almargen, totalmente anegada / L.O.

La Opinión

MÁLAGA

El cierre de carreteras, la suspensión de actividad lectiva presencial y la recomendación del teletrabajo, entre otras medidas adoptadas para sobrellevar la borrasca Leonardo, ha tenido un reflejo en el tráfico registrado en la provincia de Málaga. Los desplazamientos cortos por las carreteras ha descendido un 57% respecto a lo habitual en esta jornada durante la mañana del miércoles.

Según los datos recogidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre las 06.30 horas y las 08.00 horas de este miércoles los desplazamientos cortos en las carreteras malagueñas han decrecido en un 57,1% respecto al miércoles pasado, 28 de enero.

Desbordamiento en Ronda por la borrasca Leonardo

Desbordamiento en Ronda por la borrasca Leonardo / Alfonso Vázquez

Cortes de carreteras

En estos datos influye en gran medida el cierre de doce carreteras de la provincia, tales como la carretera de Las Viñas, la MA-8302, en dirección a Genalguacil, la MA-8401, en dirección a Cortes de la Frontera, en la zona de Antequera, la MA-4100 y la A-366 a su paso por Guaro, entre otras. Estos cortes responden a las incidencias provocadas por el desbordamiento del río Guadalhorce, así como a desprendimientos y caídas de árboles

El dato da cuenta de que los conductores han seguido las recomendaciones que las administraciones públicas han venido realizando desde el pasado martes debido a las previsiones del temporal y lluvia que afectan a la provincia de Málaga en particular y a la comunidad andaluza en general.

