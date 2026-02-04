Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clases canceladasTeletrabajoDesalojos RondaEl tiempoApuñalamientoCierresInundacionesMultasLa Desbandá
instagramlinkedin

Transporte

Un desprendimiento de tierras interrumpe la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera

La circulación de los trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera se encuentra interrumpida desde el miércoles por un desprendimiento de tierras en Álora, según informa Adif

Un tren AVE

Un tren AVE / EUROPA PRESS

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Málaga

La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera permanece interrumpida desde primera hora de este miércoles 4 de febrero por un desprendimiento de tierras registrado a la altura de la localidad malagueña de Álora.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la interrupción de la circulación de Alta Velocidad en el tramo entre Málaga y Antequera se registra desde las 07.30 horas y se ha "movilizado al personal necesario para restablecer la circulación lo antes posible".

Previamente, Adif informó de retrasos en los trenes de Alta Velocidad con origen y destino Málaga por una incidencia que afecta a los sistemas de electrificación en el entorno de Álora.

Noticias relacionadas y más

Suspensión de trenes a Granada

La circulación en el tramo de Alta Velocidad que conecta la estación de Antequera Santa Ana con Granada también permanece interrumpida por condiciones meteorológicas adversas entre la bifurcación de Tocón y Loja, en la provincia granadina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
  2. Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
  3. El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
  4. Correos cierra temporalmente la unidad de reparto y oficina de La Paloma en Málaga por la presencia de ratas
  5. Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
  6. Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
  7. Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana
  8. El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika

Las primeras horas de la borrasca Leonard en Málaga: las fuertes lluvias de la noche dejan hasta 76 litros por metro cuadrado

Las primeras horas de la borrasca Leonard en Málaga: las fuertes lluvias de la noche dejan hasta 76 litros por metro cuadrado

Un desprendimiento de tierras interrumpe la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera

Un desprendimiento de tierras interrumpe la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera

En Directo: La borrasca Leonardo empieza a subir el nivel de los ríos por encima de su capacidad

En Directo: La borrasca Leonardo empieza a subir el nivel de los ríos por encima de su capacidad

Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalteba y Guadiaro superan el nivel máximo y se desbordan

Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalteba y Guadiaro superan el nivel máximo y se desbordan

Los municipios de Málaga se blindan frente a los efectos de la borrasca Leonardo

La Junta de Andalucía dice que es la competente para declarar si es legal una vivienda turística

La Junta de Andalucía dice que es la competente para declarar si es legal una vivienda turística

Los vecinos de Carlinda piden una gran zona deportiva, con rugby incluido

Los vecinos de Carlinda piden una gran zona deportiva, con rugby incluido

La borrasca obliga a desalojar más de 3.000 personas de zonas inundables en Málaga, Cádiz y Jaén

La borrasca obliga a desalojar más de 3.000 personas de zonas inundables en Málaga, Cádiz y Jaén
Tracking Pixel Contents