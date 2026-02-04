Un desprendimiento de tierras interrumpe la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera

La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera permanece interrumpida desde primera hora de este miércoles 4 de febrero por un desprendimiento de tierras registrado a la altura de la localidad malagueña de Álora.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la interrupción de la circulación de Alta Velocidad en el tramo entre Málaga y Antequera se registra desde las 07.30 horas y se ha "movilizado al personal necesario para restablecer la circulación lo antes posible".

Previamente, Adif informó de retrasos en los trenes de Alta Velocidad con origen y destino Málaga por una incidencia que afecta a los sistemas de electrificación en el entorno de Álora.

Suspensión de trenes a Granada

La circulación en el tramo de Alta Velocidad que conecta la estación de Antequera Santa Ana con Granada también permanece interrumpida por condiciones meteorológicas adversas entre la bifurcación de Tocón y Loja, en la provincia granadina.