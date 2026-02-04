Detenido en Málaga un estafador sentimental que obtuvo más de 100.000 euros de sus víctimas

Un hombre de 45 años ha sido detenido en Málaga por presuntamente estafar a mujeres mediante engaño sentimental con la ayuda de su actual pareja, que también ha sido arrestada. La investigación de la Policía Nacional estima que obtuvo más de 100.000 euros entre todas sus víctimas, entre las que buscaba perfiles "extremadamente vulnerables". A una de ellas, localizada en Valencia y con graves problemas de salud, le habría pedido hasta 70.000 euros. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas víctimas.

La investigación comenzó en la Comisaría de Distrito Norte tras recibir la denuncia de una de las víctimas. La Comisaría Provincial ha informado de que las pesquisas fueron revelando que un hombre contactaba con mujeres a través de las redes sociales y establecía relaciones personales. "Se ganaba su confianza mediante la comprensión y empatía y creaba el clima perfecto para luego solicitarles cantidades de dinero, aludiendo a problemas personales, necesidades sobrevenidas o inversiones", han explicado. "Ellas creían en todo momento que con los ingresos estaban ayudando a la que consideraban su pareja, quien unas veces planteaba haberse arruinado y necesitar dinero para volver a invertir, pese a haber presumido previamente de ser buen trader (comprados y vendedor de activos financieros) mostrando pantallazos de sus ganancias.

Situaciones extremas falsas

La investigación también ha revelado que a algunas víctimas les decía haber sido secuestrado, solicitando dinero urgente para su liberación. También manifestó haber entrado en prisión y estar en un módulo de aislamiento cuando desaparecía o perdía temporalmente el contacto, "aludiendo necesitar el dinero porque si no lo iban a matar y en otras ocasiones la necesidad económica surgía por problemas con la hipoteca y su casa".

El papel de su verdadera pareja sentimental era cubrir los engaños. La Policía Nacional asegura que esta mujer se hacía pasar por su hermana o prima, contribuyendo a darle coartadas y respaldar sus mentiras. Para ello, incluso se mensajeaba con las víctimas, llamándolas cuñadas y tratando de dar veracidad a las historias. Los agentes han constado que la mayor parte del dinero estafado se destinaba a la compra de sustancias estupefacientes, realizar operaciones de trading de alto riesgo y a la adquisición de bienes materiales como un vehículo.

Una víctima en Valencia

A raíz de la primera denuncia, los investigadores localizaron a otra perjudicada, una vecina del municipio valenciano de Mislata. Esta afectada, que pasaba por una difícil situación personal y una dura enfermedad, habría mantenido una relación sentimental online con el investigado durante dos años. "Jamás se habrían visto en persona pero se comunicaban mediante mensajes y teléfono asiduamente y, tras ganarse su confianza, el estafador le habría solicitado ingresos por valor de 70.000 euros". Cuando los agentes contactaron con esta mujer, la misma no daba crédito a pensar que esta persona, a la que habría considerado su pareja, le había estafado, ha informado la policía.

Tras recopilar todos los datos e investigar los distintos casos, los agentes llevaron a cabo las detenciones. A este estafador sentimental se le imputa un delito de estafa continuada, blanqueo de capitales y violencia de género, mientras que su compañera sentimental deberá responder ante la autoridad judicial por un delito de estafa continuada.