GASTRONOMÍA
Este famoso restaurante regalará pizzas gratis en Málaga: esto es lo que tienes que hacer para conseguirlas
El negocio realiza esta oferta para celebrar la llegada de su nueva especialidad con sabor a kebab
Más de 80.000 porciones de pizza completamente gratuitas. Es la oferta que ha realizado la cadena de pizzas más famosa de toda España, Telepizza, y que le llevará a regalar este jueves sus codiciadas pizzas en más de 400 de sus restaurantes, de los que ocho se localizan en la provincia de Málaga.
Una oferta con la que la cadena de pizzerías se adelanta al Día Mundial de la Pizza, que se celebra el próximo 9 de febrero, y que busca promocionar su nueva creación, la Telepizza Kebab.
Así, todos los ciudadanos que se acerquen a uno de los ocho restaurantes de Telepizza seleccionados en Málaga podrán disfrutar de porciones gratuitas de esta nueva pizza que cuenta con una base de tomate, pollo marinado, cebolla, salsa kebab, especias kebab y orégano.
Los municipios en los que se repartirá pizza gratis
Para hacerse con una de las porciones de este nuevo sabor, solo será necesario acercarse a uno de estos locales a partir de las 18.30 horas, cuando comenzará el reparto de las pizzas gratuitas.
En el caso de la provincia de Málaga, han sido ocho los restaurantes seleccionados para llevar a cabo esta promoción, que se encuentran en la capital, Campanillas, Estación de Cártama, Alhaurín de la Torre, Coín y Vélez Málaga.
Todos los restaurantes de Málaga que repartirán pizza gratis
En concreto, los ciudadanos podrán acudir a por su porción gratis al Telepizza de Alhaurín de la Torre, en Reyes Católicos; Campanillas, en la calle José Calderón; en la Estación de Cártama, en la avenida Toulouse Lautrec; en Coín, en la calle Urbano Pineda y en Vélez Málaga, en la calle Herreros.
A estas se suman otros tres restaurantes de Málaga capital, uno en el barrio El Torcal, en la avenida Manuel Torres; otro en la avenida de Plutarco; y, el último, en la calle Nuestra Señora de los Clarines.
