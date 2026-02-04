Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día Mundial contra el Cáncer

El Hospital Clínico de Málaga convierte a los pacientes de Oncología Radioterápica en protagonistas de un videojuego

Los profesionales del centro han creado un vídeo para explicar de una manera amena el proceso oncológico y animar a todas las personas que se encuentran en tratamiento 

Arancha Tejero

Arancha Tejero

Málaga

Los pacientes de Oncología Radioterápica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga se han convertido en auténticos protagonistas de un videojuego clásico. Las unidades de Oncología Radioterápica y Radiofísica Hospitalaria se han transformado en un universo de píxeles y de colores en el que deben superar los diferentes mundos del reino de ‘Radio Land’ para vencer a Bowser y salvar a la princesa Peach, en este caso ´la princesa Eli´.

Se trata de una innovadora iniciativa audiovisual impulsada y protagonizada por los profesionales del servicio, junto a dos pacientes reales, para animar a los usuarios durante todo el proceso y etapas de cada una de las terapias que reciben. 

Su objetivo fundamental es humanizar el paso por el servicio y ofrecer un mensaje de esperanza y cercanía, convirtiendo a los pacientes en verdaderos “héroes” en la ficción y en la vida real.

Para ello, han creado un elaborado vídeo con la estética de un videojuego clásico con el fin de explicar y acompañar el proceso de tratamiento oncológico de una forma "divertida y entretenida". Los propios profesionales se han encargado de elaborar el guion y de producirlo. 

Mensaje de ánimo y esperanza

Según ha informado el centro, el vídeo de motivación, que se enmarca dentro de la estrategia de humanización por la que apuesta el centro, ya ha sido presentado en el área a todos los usuarios y también se emite en circuito cerrado dentro de la unidad.

“La principal característica del proyecto es que la totalidad del reparto está compuesto por los propios profesionales del área hospitalaria –médicos, enfermeras, técnicos, celadores y personal administrativo– quienes han encarnado a los personajes de ficción para dirigirse directamente a los pacientes y enviarles un mensaje de ánimo y esperanza”, ha destacado la supervisora de enfermería de la unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Clínico Virgen de la Victoria, Yolanda Lupiañez.

La idea

La profesional también ha explicado que la idea surgió de la técnico especialista, Carmen Herrero Sánchez, que la trasladó a los responsables a finales del 2024 y, desde entonces, ha sido la encargada de la elaboración y edición del vídeo.

Por su parte, la editora del trabajo, Carmen Herrero, ha argumentado que “el objetivo del vídeo es doble: simplificar y desmitificar la complejidad de la radioterapia, y ofrecer una inyección de ánimo y esperanza a los pacientes oncológicos”. 

Metáfora de la lucha contra la enfermedad

“La estética del videojuego, al que hemos denominado Vida Extra, está llena de colores (que utilizamos al planificar los tratamientos) y logros, sirve como metáfora de la terapia y la lucha contra la enfermedad”, ha añadido Herrero. 

Asimismo, el jefe del servicio y especialista, José Antonio Medina, ha explicado que su intención era mandar un mensaje de cercanía. “Queremos que los pacientes nos vean como un equipo unido que, al igual que los héroes de este clásico, le acompaña superando cada fase del proceso. Es un gesto de cercanía y empatía profunda”, ha afirmado. 

“Además, en esta grabación contamos con la participación de dos pacientes reales de la unidad que se encontraba en tratamiento, cuyo testimonio de valentía refuerza la autenticidad y el mensaje de superación de toda la campaña”, ha concluido. 

