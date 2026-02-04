Sanidad
El Hospital Regional y el Clínico de Málaga mantienen su actividad asistencial con normalidad
Los centros no han registrado hasta ahora daños por la borrasca Leonardo y continúan con las consultas, pruebas diagnósticas y citas programadas para este miércoles 4 de febrero
El Hospital Regional Universitario y el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga mantienen este miércoles su actividad asistencial con normalidad, pese a la llegada de la borrasca Leonardo, que ha puesto en alerta a la provincia.
Así lo ha comunicado el Hospital Regional en sus redes sociales, en un mensaje en el que ha informado de que todas las consultas, pruebas diagnósticas y citas programadas para el 4 de febrero “se desarrollarán conforme a lo previsto”, por lo que las personas que tengan una cita asignada para este día pueden acudir con normalidad a los centros del complejo.
Aun así, han señalado que el centro permanece atento a la evolución de la situación y que cualquier cambio en la actividad asistencial será comunicado por los canales oficiales.
Hospital Clínico
Por su parte, el Hospital Clínico ha asegurado que la jornada está transcurriendo “con absoluta normalidad” y que, hasta el momento, no se han registrado daños en ninguno de los centros del complejo hospitalario. Cabe recordar que este incluye el Hospital Valle del Guadalhorce, el Hospital Marítimo de Torremolinos, el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena y el Centro de Especialidades San José Obrero.
No obstante, debido al temporal, el centro sí que ha registrado algunas ausencias de pacientes procedentes de los municipios más afectados, que no han podido acudir a sus citas en consultas externas. Se trata de una situación prevista, según han explicado, y las citas serán reprogramados “lo antes posible”.
Además, el martes por la noche y ante la previsión de fuertes lluvias, el hospital tomó la decisión de vallar y delimitar una zona del aparcamiento del Clínico, ya que, debido a un problema de desnivel, tiene mayor posibilidad de inundarse. “Os rogamos que respetéis la señalización y pedimos disculpas por las molestias”, indicaban en un mensaje publicado en la red social ‘X’.
Hospital Costa del Sol
En el caso del Hospital Universitario Costa del Sol, el centro también informó el martes por la noche, a través de sus redes sociales, de que se mantendría toda la actividad asistencial programada para este miércoles. De manera que, las consultas externas, pruebas diagnósticas y cirugías programadas se llevarían a cabo en sus horarios habituales.
Desde el hospital, lanzaron además un mensaje de precaución a los pacientes que tuvieran que desplazarse hasta el al centro, a quienes recomendaron extremar las precauciones durante los trayectos.
