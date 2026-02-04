Sucesos
Un incendio en una vivienda en Málaga deja una persona herida con quemaduras leves
El fuego se originó sobre las 16.10 horas en la cocina de una vivienda en Pasaje Velasco, en Carretera de Cádiz
Una persona ha resultado herida este miércoles y ha tenido que ser atendida por quemaduras leves tras el incendio registrado en una vivienda situada en Málaga capital.
El fuego se ha declarado sobre las 16.10 horas en la cocina de un domicilio ubicado en la calle Pasaje Velasco, en el distrito Carretera de Cádiz. Las llamas se han originado, según las primeras indicaciones, en la cocina.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Cuerpo de Bomberos de Málaga, que han intervenido para sofocar el incendio. En total han acudido dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero procedentes de los parques Central y Carretera de Cádiz, que han trabajado de forma coordinada para evitar que el fuego se extendiera a otras estancias o viviendas colindantes.
Paralelamente, los servicios sanitarios del 061 se han personado en la zona y han atendido a la persona afectada por quemaduras de carácter leve, que ha sido valorada in situ.
