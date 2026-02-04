Una joya de altura en el corazón de Málaga: así es el impactante puente malagueño que fue durante décadas el más alto del mundo

El puente más alto de todo el mundo estuvo durante medio siglo localizado en Málaga, en uno de los pueblos más fotografiados y visitados de la provincia. Se trata de Ronda y su Puente Nuevo, considerado durante décadas el más alto del planeta con sus 98 metros de altitud.

Un reconocimiento que mantuvo desde su inauguración, en 1793, hasta 1839, cuando Francia levantó el Puente de la Caille, con 147 metros de altura. En la actualidad, este galardón lo tiene China y su Gran Cañón de Huajiang, con 600 metros de altura.

El puente más alto del mundo, en Málaga

Pero el Puente Nuevo no solo fue durante décadas uno de los puentes más altos y destacados del mundo, sino que desde sus inicios y hasta la actualidad, se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad y uno de los tesoros más destacados de la provincia, lo que le ha llevado a ser declarado Monumento natural de Andalucía.

El Tajo de Ronda y el Puente Nuevo / .

Sin embargo, el puente actual no fue el que se creó en sus inicios, ya que el primero que se construyó se llevó a cabo en 1735, durante el reinado de Felipe V. Esta infraestructura que contaba con un arco de 35 metros de diámetro se creó en tiempo récord, en tan solo ocho meses.

El derrumbe del primer puente de Ronda

Sin embargo, las prisas llevaron a que, seis años después, el puente se derrumbara y ocasionara la muerte de unas 50 personas a causa del desprendimiento de sus piedras.

Fue en 1751 cuando comenzaron las obras para construir el Puente Nuevo definitivo, que finalizaron en mayo de 1793, con motivo de la Real Feria de Mayo en Ronda.

Un puente con 98 metros de altura y piedras de la garganta del Tajo

Así, tras 40 años de obras, esta construcción que tuvo al arquitecto José Martín de Aldehuela al frente del proyecto vio la luz de forma definitiva con su aspecto actual, con 98 metros de altura y construida en sillares de piedra extraídos del fondo de la propia garganta del Tajo.

Esta obra permitió, desde entonces, la conexión del barrio moderno, o del Mercadillo, con el barrio antiguo de Ronda, lo que facilitó la expansión urbanística de la ciudad.

Las vistas más vertiginosas, desde el Puente Nuevo de Ronda

Además, ofrece a sus vecinos y turistas las vistas más vertiginosas y hermosas de toda la provincia desde sus balcones, que cuelgan sobre el mismo borde del precipicio.

Vistas del Tajo de Ronda donde su río está a punto del desbordamiento a causa de la Borrasca Leonardo / Álex Zea / LMA

Y entre sus particularidades que lo hacen único en el territorio, también destaca la pequeña ventana que se esconde en su estructura, que en sus inicios escondía una estancia que fue cárcel para presos peligrosos, tras lo que pasó a ser un mesón rondeño. En la actualidad, alberga el Centro de Interpretación de entorno y la historia de esta ciudad que se ha convertido en todo un emblema de Andalucía.