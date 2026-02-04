La Junta de Andalucía dice que es la competente para declarar si es legal una vivienda turística

El consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, afirmó este martes que si una vivienda turística está inscrita en el registro de la Junta de Andalucía es «un servicio turístico legal y, por lo tanto, no puede ser declarado ilegal por ninguna administración que no tiene competencia». A preguntas de los periodistas sobre los inmuebles que el Ministerio de Vivienda ha ordenado retirar de las plataformas, Bernal dijo que el Gobierno ha creado una «gran incertidumbre» con el registro único de vivienda, que «se excede de sus competencias».

Así, explicó que «no delimita exclusivamente lo que es el alquiler de larga y de corta duración, sino que además también intenta atribuirse en esas competencias a la vivienda turística», que «es un servicio turístico». Según Bernal, el Gobierno estableció «un segundo registro saltándose la reglamentación europea que iba a entrar en vigor», una situación ante la que la agencia europea TRIS ha advertido de esta duplicidad.

El titular de Turismo defendió que el registro que debe haber es «el primero que estaba en funcionamiento» y «lo más importante», el de aquella administración que tiene la competencia en materia de Turismo, que es la Consejería de Turismo en Andalucía.

«Ese registro único de viviendas nunca tendría que haberse aplicado a las viviendas turísticas», dijo Bernal, quien recordó que la Junta presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo que «está a punto de resolverse».

«Ya está bien de crear incertidumbre con la única motivación de desviar la atención de la pésima gestión que se está haciendo en materia de vivienda en España», incidió el consejero.