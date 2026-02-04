Leonardo deja semáforos fuera de servicio en Málaga y cierra instalaciones municipales

La provincia de Málaga permanece este miércoles en alerta por el paso del temporal Leonardo, una situación que durante la madrugada ha dejado sus primeras consecuencias en la capital: el Centro de Gestión de Tráfico ha registrado incidencias en varios cruces semafóricos como consecuencia de las intensas lluvias, lo que ha obligado a activar trabajos de reparación y vigilancia permanente. Según ha informado el Ayuntamiento de Málaga, a primera hora de la mañana continúan fuera de servicio varios semáforos, concretamente en la avenida Valle-Inclán con Camino de Suárez, en el Camino de San Rafael con Alcalde Díaz Zafra y en el cruce de Abogado Federico Orellana con Isla Cristina, por lo que se recomienda extremar la precaución en estos puntos.

Ante la evolución del episodio meteorológico, el Consistorio mantiene activo desde las 23.00 horas del martes el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga, en fase de Preemergencia (situación operativa 0).

Esta activación responde al aviso naranja de la Aemet por lluvias y fenómenos costeros, vigente desde la medianoche y hasta las 23.59 horas de este miércoles, y permite movilizar de manera inmediata los recursos humanos y materiales necesarios en caso de que la situación se complique.

De forma paralela, la Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia nivel 2 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), lo que integra el dispositivo municipal en el marco regional para atender cualquier incidencia que pueda producirse en otros puntos del territorio.

Recomendación de evitar desplazamientos

Con la previsión de fuertes precipitaciones y tras la suspensión de la actividad lectiva presencial, el Ayuntamiento insiste en la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios, especialmente durante las horas de mayor intensidad de lluvia.

En esta línea, el Área de Recursos Humanos y Calidad ha establecido que todo el personal municipal preste servicio este miércoles en modalidad de teletrabajo, a excepción de Policía Local, Bomberos y aquellos empleados que deban desempeñar funciones presenciales en servicios esenciales o centros que deban permanecer abiertos.

Cierre de museos, parques y espacios municipales

Como medida preventiva, el Ayuntamiento ha decretado el cierre temporal de numerosas instalaciones municipales durante toda la jornada. Permanecen cerrados museos y espacios culturales, bibliotecas, centros de día de mayores, oficinas municipales de atención a la ciudadanía (OMAC), mercados municipales, mercadillos ambulantes, instalaciones deportivas, espacios deportivos al aire libre, salas de estudio y La Caja Blanca.

También se ha decidido clausurar al público la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro, así como todos los parques vallados y perimetrados de la ciudad, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Parques afectados por distritos

El cierre afecta a espacios verdes repartidos por toda la ciudad. En el distrito Centro, permanecen cerrados los parques del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga. En el Este, los de El Morlaco y Alberto Suárez ‘Pipi’; en Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico; en Bailén-Miraflores, el Parque del Norte.

También están clausurados San Rafael y Picasso en Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; el Parque Lineal en Campanillas; y los de Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos. Las empresas concesionarias del mantenimiento de zonas verdes mantienen, además, operativos especiales para atender posibles incidencias.

Desde el Área de Derechos Sociales, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo específico de prevención y atención a personas sin hogar. La Unidad de Calle revisa los puntos de mayor riesgo —como arroyos, puentes o zonas cercanas a cauces— para informar del peligro de las lluvias y ofrecer plazas de acogida a quienes lo necesiten.

El Consistorio recuerda que la información sobre la evolución del temporal se está difundiendo a través de sus canales oficiales y redes sociales, y pide a la ciudadanía no atender a bulos ni mensajes no contrastados, recurriendo únicamente a fuentes oficiales y medios de comunicación.

Asimismo, se han vuelto a difundir los consejos de autoprotección de Protección Civil, entre los que se incluyen retirar objetos del exterior de las viviendas, no aparcar en cauces secos, evitar cruzar zonas inundadas, extremar la precaución en carretera y evitar desplazamientos, especialmente durante la noche.