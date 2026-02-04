Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia

La Junta de Andalucía ha anunciado que mañana jueves se retoman las clases en Málaga tras el episodio de la borrasca Leonardo, aunque la vuelta a la actividad lectiva no será completa en toda la provincia.

Así lo ha comunicado Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias. Después de un miércoles en el que la Junta suspendió toda la actividad lectiva presencial, Málaga capital recuperará la normalidad y el alumnado volverá a las aulas. Sin embargo, la actividad no vuelve en todos los colegios de la capital. A los padres se les informará a través de los canales de Ipasen y Séneca.

Confusión sobre la vuelta en la capital

La falta de concreción en el mensaje inicial de Antonio Sanz llevó a momentos de confusión y duda en la capital, acrecentada por mensajes de muchos colegios que recibieron mensaje por el sistema Séneca de que se suspendían las clases el jueves. Sin embargo, unos 10 minutos después de difundir ese mensaje entre los padres, tuvieron que mandar un segundo rectificando y anunciando que había clases.

Clases suspendidas en algunas zona de Málaga

Sin embargo, no habrá clases en Ronda, por el riesgo de viento y lluvia, y tampoco en municipios de la Costa del Sol Occidental y del Guadalhorce. En el resto de la provincia, según lo trasladado por la Junta, los estudiantes sí retomarán la actividad.

También se retomará las clases en la Universidad de Málaga y la actividad en los centros de día y de participación ciudadana. Lo que no se retomará serán las actividades deportivas al aire libre.

Sanz ha insistido en que la decisión no se basa únicamente en si existe aviso rojo o amarillo, sino en que “llueve sobre mojado” y que “cualquier lluvia ya es peligrosa, con “mínima lluvia el factor riesgo existe”.

Además, ha señalado que, aunque la situación sigue siendo “muy compleja”, para mañana se espera un escenario “mucho más favorable”, con una evolución en la zona occidental de Andalucía hacia una tendencia de menor incidencia, quedando alerta amarilla especialmente por viento.

El consejero ha aclarado también que los puntos que no vuelven a la normalidad no lo hacen por alertas de lluvia en sí, sino por las consecuencias del temporal, como desbordamientos, cortes de carreteras y zonas inundadas.

Situación en el resto de Andalucía

En cuanto al resto de la comunidad, Sanz ha indicado que Sevilla y Cádiz recuperan la normalidad salvo en zonas como la Sierra y el Estrecho, y con referencia también a Grazalema.

En Almería se mantiene la suspensión de las clases. En Jaén, no habrá actividad lectiva en Cazorla y Segura, y la capital está afectada por desalojos. También ha mencionado la Campiña Subbética de Córdoba. En Huelva, según lo comunicado, se vuelve a la normalidad.