Los municipios de Málaga se blindan frente a los efectos de la borrasca Leonardo

La mayoría de los ayuntamientos de la provincia han activado este martes distintos planes especiales y multitud de restricciones derivadas de las alertas rojas y naranjas que al paso de la borrasca Leonardo ha activado Protección Civil, en base a los avisos establecidos previamente por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Toda precaución es poca, como relatan alcaldes y concejales, ante unos episodios por lluvias fuertes y vientos que pueden ser «sin precedentes» en algunas zonas.

En aquellas comarcas meteorológicas de Andalucía donde el aviso activado es rojo, la Serranía de Ronda, Grazalema y Estrecho de Gibraltar, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) lanzaba a las 20.23 horas de este martes un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la ciudadanía.

47 municipios afectados

Ese envío le llegó a quienes se encontraban localizables en un total de 47 municipios, de los que la mayoría, en concreto 26, pertenecen a la provincia malagueña. Son Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque, Parauta Pujerra, Ronda, Montecorto y Serrato.

En todas esas poblaciones el peligro extraordinario deriva en que los ciudadanos extremen la prudencia, eviten los desplazamientos, así como la posibilidad de cruzar zonas inundables y respeten los cortes de tráfico. Incluso se insta a subir a zonas altas en las áreas inundables.

Una mujer murió la pasada semana al caerle un árbol en Torremolinos. | EFE

En la capital, el Ayuntamiento activó una hora antes de la medianoche el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga, en fase de Preemergencia (situación operativa 0), con motivo del aviso naranja de la Aemet. Dicha situación se complementaba con la elevación a fase de emergencia nivel 2 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) establecido por la Junta de Andalucía.

Instaba el Consistorio, como otros grandes municipios, a que se opte por la modalidad del teletrabajo y se eviten, de manera general, todos los desplazamientos innecesarios. Como medida preventiva estarán cerradas las instalaciones municipales, museos y espacios culturales, bibliotecas, centros de día de mayores, mercados municipales, recintos deportivos o espacios deportivos al aire libre. Asimismo cerrarán sus puertas monumentos como la Alcazaba o el Castillo de Gibralfaro.

Coín pide distinguir dos zonas

En el contexto de las alertas elevadas para este miércoles, el alcalde de Coín, Francisco Santos, reiteraba su solicitud a la Aemet para que estudie la posibilidad de distinguir dos comarcas meteorológicas, la del Valle del Guadalhorce y la de la Costa del Sol, para «acertar en mayor medida» ante sus avisos y predicciones meteorológicas.

«Tenemos que seguir mejorando y trabajando para dar la mayor certidumbre y servicio de prevención de emergencias a los vecinos y la unión de estas comarcas impide concretar ciertos avisos como el viento y las tormentas en invierno, o las alertas por altas temperaturas en verano que, son muy diferentes a las de la costa», detalló.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mijas anunció para este miércoles la apertura de su hipódromo «como espacio de acogida para caballos, equinos y animales en general, poniéndolo a disposición de municipios vecinos que sí cuentan con alerta roja por las inclemencias meteorológicas previstas».

Cierre preventivo

El cierre preventivo de parques e instalaciones municipales, al igual que la cancelación de las actividades públicas, también se decretaba para la jornada de miércoles por otros grandes ayuntamientos de la provincia como Torremolinos, Vélez-Málaga, Benalmádena, Alhaurín de la TorreFuengirolaEsteponaRincón de la Victoria, Nerja, Torrox o Manilva.

Delegaciones de Derechos Sociales como la de la capital, también hizo llamamientos para reforzar la atención a personas sin hogar. La Unidad de Calle en Málaga revisará las ubicaciones de mayor vulnerabilidad en las que pueda haber potenciales afectados por crecidas, como «arroyos o puentes bajo los cauces, para informarles del riesgo y ofrecerles alguna plaza de acogida.

La recomendación general es no hacer casos a bulos, solo a información verificada, de las administraciones, medios de comunicación y cuentas oficiales, entre otros.

La alerta es tal que el Ministerio de Transportes ha suspendido varios trenes. En el caso de Málaga, la medida incluye los Alvia Algeciras–Málaga (con salida de Algeciras a las 13.10 horas y de Málaga a las 14.40) y los Ronda–Antequera (salida de Ronda a las 14.45 y de Antequera a las 14.00), que quedarán suprimidos sin posibilidad de prestarse por autobús debido al estado de las carreteras.

Noticias relacionadas

También están afectados los trenes de media distancia Algeciras–Antequera AV, que serán suprimidos, sin medios alternativos por la situación de las carreteras, y los dos primeros de la mañana Sevilla–Málaga (con salida de Sevilla a las 07.01 horas y de Málaga a las 07.02), para permitir la exploración del estado de la infraestructura.