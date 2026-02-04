La Policía Nacional de Málaga introduce pictogramas en sus charlas escolares para hacer más efectiva la lucha contra el acoso

La Policía Nacional ha introducido en sus habituales charlas en colegios de Málaga un innovador método inclusivo que consiste en utilizar una comunicación muy visual basada de pictogramas para luchar contra el acoso escolar y los riesgos del uso de internet. La iniciativa, emprendida por agentes adscritos a la Delegación de Participación Ciudadana, se ha puesto en marcha coincidiendo con una visita al CEIP Manuel Altolaguirre, ubicado en el barrio malagueño de Palma-Palmilla.

La Comisaría Provincial ha detallado que la comunicación con pictogramas se apoya con "un lenguaje sencillo en el que priman las frases cortas, evitando metáforas y el tono irónico", una estrategia que es apta tanto para colectivos vulnerables como para adultos.

Un momento de la charla en el colegio Manuel Altolaguirre. / L.O.

Los agentes toman como modelo el sistema ARASAAC del Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, entidad que ya colaboró con la Policía Nacional en la elaboración de un Cuaderno de Comunicación con Pictogramas para Situaciones de Emergencia, disponible en oficinas de denuncias y servicios de radiopatrullas para atender a colectivos vulnerables en situaciones de crisis.

Más inclusivo

De esta manera, la Delegación Provincial de Participación Ciudadana promueve un Plan Director "más inclusivo, con una versión más comprensible del acoso escolar y los riesgos del uso de internet, adaptando los contenidos para personas con diversidad funcional intelectual y perfil neurodivergente". Todo ello, han explicado, facilita que estos colectivos entiendan mucho mejor la información, reduciendo la confusión en torno a ciertos contenidos y minimizando posibles estados de ansiedad que determinadas situaciones como el bullying puedan plantear. "Se favorece de este modo la inclusión, la igualdad de oportunidades y una educación en valores accesible para todo el alumnado, objetivos prioritarios del Plan Director", han añadido.