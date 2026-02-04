Las primeras horas de la borrasca Leonardo en Málaga: las fuertes lluvias de la noche dejan hasta 76 litros por metro cuadrado

La borrasca Leonardo ya ha hecho su aparición en la provincia de Málaga y, como se pronosticaba, ha provocado intensas precipitaciones que, solo esta noche, han dejado hasta 76 litros por metro cuadrado en diversos puntos del territorio malagueño.

La mayor preocupación por el riesgo máximo por lluvias, con la alerta roja activada, se centra en la comarca de Ronda, a la que sigue con alerta naranja el resto de la provincia, con especial atención a otras zonas de alta inundabilidad.

Los municipios con más riesgo por las lluvias

Entre ellas, se encuentra Villanueva del Trabuco, El Rosario y Bobadilla, así como de los cauces del Guadalhorce y el Guadalmedina, especialmente a su paso por Coín, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama, Álora y Pizarra.

Primeras horas de la borrasca Leonardo en Málaga / Alfonso Vázquez

A esto se suma Marbella, Estepona, Casares y Manilva, en la Costa del Sol occidental, donde el riesgo de desbordamientos es habitual en episodios de lluvias intensas.

Una previsión que se ha cumplido en las primeras horas de la llegada de Leonardo a Málaga, donde ha dejado hasta 76 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas.

Más de 76 litros por metro cuadrado en Málaga por la borrasca Leonardo

La cifra máxima de litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas se ha producido en el entorno del río Genal, en Jubrique, con 76,4 litros por metro cuadrado, seguido por el río Guadiaro, en Ronda, con 75,5 litros por metro cuadrado desde anoche.

Las precipitaciones también han sido intensas en la zona del río Guadalmansa, en Estepona, con 64,5 litros por metro cuadrado, así como en Guadalmina, en Marbella, con 57,8.

Ronda, Torrox y Torre del Mar, entre los más afectados

Por su parte, en Majada de las Lomas, en Cortes de la Frontera, se han registrado 55,3 litros por metro cuadrado, seguido por Guadaiza, con 50,7; Marbella, con 50,4, Pujerra, con 48,5 y el Embalse de la Concepción, en Istán, con 47,8.

Las previsiones también se han cumplido en territorios como Ronda; donde se han registrado 45,7 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas; así como en Torrox, con 44,8; Ojén, con 42,8; Villanueva de la Concepción, con 41,4; y Torre del Mar, con 40,4.

El resto de puntos de Málaga más afectados por las lluvias

A estos le siguen Alfarnejo, con 40 litros por metro cuadrado las últimas 12 horas; Alcaucín, con 37,4; el embalse de La Viñuela, en la Axarquía, con 36,5; el río Guadalhorce, en Bobadilla, con 23,1; Coín, con 21,4; y el río Guadalhorce, en Cártama, con 15,7.

Se espera que en todos estos puntos de Málaga, y en la provincia en su conjunto, las precipitaciones continúen durante toda la jornada, por lo que se mantiene los avisos rojo y naranja.

Continúan las restricciones por el mal tiempo en Málaga

Además, se mantienen los distintos planes especiales y restricciones implantadas por cada uno de los ayuntamientos derivadas de las alertas meteorológicas.

Vista de las playas de Pedregalejo tras las lluvias caídas esta noche por la borrasca Leonardo. / Alfonso Vázquez

De igual modo, las clases presenciales se han suspendido en toda Andalucía, menos en Almería; y la Junta ha recomendado el teletrabajo. Asimismo, se ha enviado el mensaje de ES-Alert a 26 municipios de la Serranía de Ronda, se han desalojado unas 20 personas de zonas rurales de Ronda y se han cerrado parques y servicios municipales en muchos núcleos de la provincia de Málaga, incluida la capital.