Quirónsalud Málaga evita la extirpación total del pulmón en pacientes con cáncer avanzado

Hasta hace apenas unos años, un cáncer de pulmón localmente avanzado implicaba casi de forma inevitable la extirpación completa del pulmón afectado. Sin embargo, hoy, la combinación de quimioterapia, inmunoterapia y una compleja técnica quirúrgica conocida como doble sleeve permite al Hospital Quirónsalud Málaga eliminar únicamente las áreas afectadas y conservar el resto del órgano, mejorando así la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes.

“Gracias a la técnica de doble manga o doble sleeve bronquial y arterial, es posible extirpar únicamente las áreas afectadas del bronquio y de la arteria pulmonar, reconstruyendo ambas y preservando el resto del órgano”, destaca el doctor Roberto Mongil, jefe de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Quirónsalud Málaga, que resalta que tan solo unos pocos hospitales en España pueden ofrecer esta opción.

“Estas intervenciones requieren una precisión absoluta y un equipo experimentado. Son técnicas para hospitales con una larga trayectoria en cirugía avanzada del cáncer de pulmón”, aclara el doctor Mongil, referente en cirugía uniportal y robótica de última generación. Es, además, el único cirujano torácico de la provincia y entre los pocos del país acreditado para operar con el revolucionario robot Da Vinci.

Nueva era

Según el doctor Manuel Cobo, especialista en Oncología Médica del Hospital Quirónsalud Málaga, “la lucha contra el cáncer de pulmón ha entrado en una nueva era con la utilización combinada de quimioterapia e inmunoterapia antes de la operación”

“Este tándem terapéutico no solo reduce el tamaño del tumor, sino que, en un número creciente de casos, logra su desaparición completa, elevando así las probabilidades de supervivencia a cifras impensables hace unos años. Además, esa drástica reducción tumoral permite que pacientes que antes eran considerados no operables puedan ahora ser candidatos a una cirugía que apuesta por la conservación y la funcionalidad”, añade el profesional.

Caso real

El centro comparte la historia de un paciente reciente de 65 años y exfumador, que llegó con un diagnóstico desalentador: un tumor de pulmón derecho que alcanzaba la parte distal de la tráquea y extendía metástasis linfáticas a zonas próximas. Ante este panorama, la opción tradicional habría sido la extirpación total del pulmón e incluso parte de la tráquea, “una intervención de alto riesgo y con grandes secuelas”, según indican desde el centro.

Sin embargo, gracias a la planificación conjunta de este equipo de Oncología Médica y Cirugía Torácica, y tras el efecto de la quimio-inmunoterapia, el tumor se redujo lo suficiente para que el doctor Mongil y su equipo pudieran aplicar la técnica de doble manga o doble sleeve.

“Se reconstruyeron bronquio y arteria pulmonar, preservando el pulmón y sin complicaciones postoperatorias. El resultado fue extraordinario: el paciente se reincorporó a su vida habitual con una función respiratoria prácticamente intacta. Y la mejor noticia de todas, la respuesta patológica completa de su tumor supuso, en este caso, la curación total”, relata el doctor Mongil.

Cáncer de pulmón / L.O.

Historias de esperanza y éxito

Para el cirujano, este caso ejemplifica “cómo la medicina personalizada y las técnicas más avanzadas pueden convertir diagnósticos antes inabordables en historias de esperanza y éxito”.

“La combinación de terapias sistémicas y cirugía de precisión, de la mano de especialistas como estos, sitúan a Málaga en el mapa internacional de la innovación médica”, afirma el hospital en un comunicado, en el que recuerdan que el cáncer de pulmón constituye uno de los principales problemas oncológicos en el mundo, tanto por su elevada incidencia como, especialmente, por su alta mortalidad.

Incidencia cáncer de pulmón

Según las estimaciones de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en el año 2025 se diagnosticaron 34.506 nuevos casos de cáncer de pulmón, lo que lo convierte en el tercer tumor más diagnosticado y la primera causa de muerte por cáncer en España. El tabaquismo es responsable de la mayoría de los casos, seguido por la exposición a contaminantes ambientales, laborales y radón.

Desde el año 2010, el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Quirónsalud Málaga, ha intervenido quirúrgicamente con éxito a más de 1.000 pacientes con cáncer de pulmón, la mayoría de ellos operados empleando técnicas de cirugía mínimamente invasiva, como cirugía uniportal o, más recientemente, con la incorporación a su cartera de servicios de la cirugía robótica de máxima precisión.