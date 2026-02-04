San Miguel cumple 60 años en Málaga y se trae a Álvaro de Luna para celebrarlo

Hace seis décadas que San Miguel aterrizó en la capital para acercar el sabor de sus cervezas artesanas al paladar de los malagueños. Están de celebración. Por eso, bajo el marco de su campaña ‘Sentir Málaga’, pretenden devolver a sus fieles “el cariño” recibido durante estos años. Lo harán a través de la música, el arte y la moda que se citarán el viernes 6 de febrero en Sorhlin Andalucía que contará con un escenario por el que pasarán rostros como el del sevillano Álvaro de Luna.

A la programación del evento se suma Baliza, un grupo de dos artistas coruñeses que no entienden de límites personales o geográficos. Están causando furor por las calles de Irlanda y ahora pretenden revolucionar al público de la Costa del Sol. Además, la DJCarmen de la Fuente será la encargada de poner música desde su cabina, donde planea acercar a los presentes su proyecto Blin Blin. La DJ suma más de 100.000 seguidores en Instagram y ha sido telonera de artistas como Manuel Turizo o Aitana.

Tres cervezas por una entrada

El festival ‘Sentir Málaga’ cuenta con dos maneras originales de acceder a sus tickets.Tres collarines de tercio de hostelería de San Miguel o seis collarines de cuarto de alimentación serán suficientes para poder intercambiarlos por una entrada si canjean los pincodes —códigos encontrados en los productos— en la página web del festival en el icono ‘Seeker Pass’.

La organización del evento señala que sus pretensiones pasan por crear un espacio exclusivo con un proyecto artístico que rinda homenaje al vínculo histórico de la empresa cervecera con la capital: “Hay historias que están escritas con salitre y biznaga, como la de San Miguel en Málaga”.