Los siniestros en la industria de Málaga salen a más de 2.100 euros de media de coste para los seguros

El seguro paga de media en España un total de 5.675 euros a industrias, comercios y demás empresas por cada siniestro declarado, según los datos recabados en un estudio por la patronal Unespa, que analizado información de más de 210.000 percances industriales atendidos por compañias aseguradoras entre agosto de 2024 y julio de 2025. En el caso de la provincia de Málaga, la cuantía asciende a un promedio de 2.171 euros.

Madrid es la provincia que más siniestros acumula en España con un 20,4% del total y un importe medio de 3.652 euros por caso. Le sigue Barcelona con un 8,4% y 8.643 euros de media y Valencia, con un 5,6% de los incidentes y 6.940 euros. A continuación figura Málaga con el citado 3,7% aunque en su caso el importe de 2.171 euros es superado por muchas otras provincias con menor número de percances industriales. En el extremo opuesto por peso aparecen Soria (0,3%), Ávila (0,3%), Segovia (0,4%) y Palencia (0,4%) como las provincias donde se registran menos siniestros industriales.

"La distribución geográfica de los percances industriales está en línea con la propia estructura económica de España", añade la patronal.

Según Unespa, los pagos realizados ponen de manifiesto la relevancia de las prestaciones realizadas al tejido productivo por parte del seguro a través de las pólizas de transportes, incendios, otros daños a los bienes, crédito, caución, multirriesgo comercio, multirriesgo industrial y otros multirriesgos", señala Unespa.

Multirriesgo industrial, lo más extendido

Casi ocho de cada 10 expedientes analizados (78,3%) correspondieron al seguro de multirriesgo industrial, mientras que el seguro de transporte de mercancías supuso otro 11,3% y la cobertura de averías de maquinaria, un 5,6%. Si se compara el coste de los sucesos en lugar de la cantidad de percances, las proporciones son parecidas: multirriesgo industrial generó el 71% de los pagos por parte del seguro, transportes de mercancías representó un 10,7% y las pólizas de construcción, que cubren los daños que puedan surgir durante la fase de construcción de una obra, un 8,5%.

De acuerdo con la información recabada por Unespa, la cobertura de construcción es la que generó percances más graves en el periodo analizado, con pagos del seguro de 75.117 euros de media por incidente. Los expedientes más graves del seguro de construcción conllevaron el pago de hasta 3,27 millones de euros a la empresa afectada por incidente. Le siguen en importancia los seguros de transporte de cascos (19.116 euros de media) y montaje (8.977 euros).

Unespa reúne a casi 200 aseguradoras y reaseguradoras que agrupan cerca del 98% del volumen de negocio asegurador en el mercado español.