Los vecinos de Carlinda piden una gran zona deportiva, con rugby incluido

En el PGOU de 1983, hace 43 años, sus autores ya reservaron como equipamiento la parcela que hace unos días pisaban Joaquín González, expresidente vecinal, y Juan Manuel González, su hijo y actual presidente de la Asociación de Vecinos de Carlinda.

Se encuentra entre las calles Juan Ramón Jiménez y Luis Rosales, a espaldas del CEIP Severo Ochoa y frente a Florisol. En concreto, el plan parcial de la zona, aprobado hace 30 años, en 1996, reservaba entre otros espacios 2.145 m2 para equipamiento deportivo.

Sin embargo, en varios programas electorales de Francisco de la Torre, en concreto los de 2007, 2011 un 2015, lo que prometía el PP era una residencia de mayores; un equipamiento que fue aprobado por todos los grupos políticos, por unanimidad, en 2010.

Parte de la parcela, señalada con una equis, fue en su día el antiguo campo de fútbol de Carlinda. / G.M.

En la actualidad, a esta reserva de suelo para uso deportivo se agarra la Asociación de Vecinos de Carlinda para reclamar al Ayuntamiento una gran zona deportiva; de hecho, recuerda Joaquín González, «aquí estuvo en su día el campo de fútbol de Carlinda».

Como informó este diario el pasado 23 de enero, el colectivo vecinal lleva muchos años lamentando la falta de inversiones en el barrio.

«Carlinda debe de ser la única barriada de Málaga que no tiene un local del Ayuntamiento», resaltaba entonces Juan Manuel González, que en más de una ocasión ha lamentado que el barrio se esté convirtiendo «en marginal», por lo que considera la falta de atención del Consistorio.

El compromiso municipal

El presidente vecinal muestra a La Opinión esta veterana parcela, que recibe de forma esporádica escombros y que se emplea de aparcamiento. «Siempre ha sido municipal», recalca.

Como recuerda Juan Manuel González, hace algo más de un año, la anterior concejala de Bailén-Miraflores María Paz Flores recorrió el barrio y propuso para la parcela, «un campo de rugby, porque sólo hay en la Universidad de Málaga».

El presidente vecinal comentó que de paso, los vecinos le propusieran que, como hay terreno de sobra, se añadiera un «espacio de multideportes, un polideportivo».

Otra vista de la parcela de Carlinda, junto a Florisol, en la calle Juan Ramón Jiménez. / A.V.

En este sentido, Juan Manuel González comenta que le propuso que se pudiera ofrecer deportes como «boxeo, full contact y artes marciales, que gustan mucho en este entorno; y una piscina».

El presidente de la asociación de vecinos destacó que «esta es una barriada con niños con algunos problemas, y lo que queremos es que no se nos vayan desviando. Es un proyecto que me encantó cuando nos lo plantearon».

Lo que piden ahora los vecinos es que con el cambio de concejala en el distrito, el compromiso municipal se mantenga.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales explicaron que el Distrito de Bailén-Miraflores, con la nueva concejala al frente, Mercedes Martín, «está en contacto con las áreas de Deporte y Urbanismo para estudiar la viabilidad» de la zona deportiva.

Las mismas fuentes ya recordaron el pasado día 23 que «los cambios en la dirección del distrito no afectan a los proyectos que el Ayuntamiento tenga previsto ejecutar en ese distrito».