Temporal Leonardo
Vox denuncia que “se tiran millones de litros” en los desembalses y reclama más capacidad en los pantanos de Málaga
La formación anuncia preguntas en el Parlamento andaluz sobre el mantenimiento y la seguridad de las presas tras las maniobras en Casasola, Conde del Guadalhorce, La Concepción y El Limonero por la borrasca Leonardo
La jornada de lluvias intensas y riesgo de inundaciones que deja la borrasca Leonardo en la provincia —con alerta roja en la Serranía de Ronda según la Aemet— ha reabierto el debate sobre la gestión del agua. Vox ha reclamado este martes aumentar la capacidad para embalsar agua en Málaga para evitar que, en episodios como el actual, se acaben “tirando millones de litros” que luego se echan de menos en periodos de sequía. Estas declaraciones han sido realizadas por el presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, desde el embalse de Casasola, después de que varias presas hayan tenido que realizar desembalses controlados por seguridad ante el temporal.
En concreto, en Málaga han estado soltando agua Casasola, Conde del Guadalhorce y La Concepción, y estaba previsto que se sumara este miércoles El Limonero.
Sevilla ha asegurado que en las últimas horas “se han tirado millones de litros de agua” y ha vinculado la necesidad de abrir compuertas a la falta de capacidad de las infraestructuras hidráulicas actuales. El dirigente de Vox ha afirmado que hasta cuatro presas han recibido orden de desembalse por el episodio de lluvias, aunque ha admitido que estas maniobras se realizan por seguridad.
La situación meteorológica, además, ha llevado a activar medidas preventivas en distintos puntos de Andalucía, con suspensión de actividad lectiva presencial en varias zonas ante el riesgo de inundaciones.
Preguntas en el Parlamento por el estado de los embalses
El parlamentario ha anunciado el registro de una batería de preguntas en el Parlamento de Andalucía dirigidas al Gobierno de Juanma Moreno para que la Junta detalle el estado de mantenimiento, conservación, mejora y seguridad de los embalses de la provincia.
En concreto, Vox quiere conocer qué actuaciones se están realizando y si la Consejería competente dispone de un plan de mantenimiento específico y actualizado para estas infraestructuras, que la formación considera “estratégicas”.
“Décadas sin nuevas infraestructuras hidráulicas”
Vox sostiene que la provincia “lleva décadas sin ver construida una nueva infraestructura hidráulica” y defiende que la seguridad ante temporales como el actual debe garantizarse con obras que permitan aumentar la capacidad de embalse.
El partido enmarca su petición en un escenario que, a su juicio, se repite con frecuencia en Málaga: años de escasez alternados con episodios de lluvias intensas en los que se hace necesario aliviar embalses para mantener márgenes de seguridad.
