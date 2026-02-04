Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca en directoLluvias en MálagaMultasRíos desbordadoFin de la lluviaTeletrabajoCarreteras cortadasEs-Nesyri
instagramlinkedin

Temporal Leonardo

Vox denuncia que “se tiran millones de litros” en los desembalses y reclama más capacidad en los pantanos de Málaga

La formación anuncia preguntas en el Parlamento andaluz sobre el mantenimiento y la seguridad de las presas tras las maniobras en Casasola, Conde del Guadalhorce, La Concepción y El Limonero por la borrasca Leonardo

Antonio Sevilla, este miércoles, en el embalse de Casasola.

Antonio Sevilla, este miércoles, en el embalse de Casasola. / Vox Málaga

Ignacio A. Castillo

Ignacio A. Castillo

Málaga

La jornada de lluvias intensas y riesgo de inundaciones que deja la borrasca Leonardo en la provincia —con alerta roja en la Serranía de Ronda según la Aemet— ha reabierto el debate sobre la gestión del agua. Vox ha reclamado este martes aumentar la capacidad para embalsar agua en Málaga para evitar que, en episodios como el actual, se acaben “tirando millones de litros” que luego se echan de menos en periodos de sequía. Estas declaraciones han sido realizadas por el presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, desde el embalse de Casasola, después de que varias presas hayan tenido que realizar desembalses controlados por seguridad ante el temporal.

En concreto, en Málaga han estado soltando agua Casasola, Conde del Guadalhorce y La Concepción, y estaba previsto que se sumara este miércoles El Limonero.

Sevilla ha asegurado que en las últimas horas “se han tirado millones de litros de agua” y ha vinculado la necesidad de abrir compuertas a la falta de capacidad de las infraestructuras hidráulicas actuales. El dirigente de Vox ha afirmado que hasta cuatro presas han recibido orden de desembalse por el episodio de lluvias, aunque ha admitido que estas maniobras se realizan por seguridad.

La situación meteorológica, además, ha llevado a activar medidas preventivas en distintos puntos de Andalucía, con suspensión de actividad lectiva presencial en varias zonas ante el riesgo de inundaciones.

Preguntas en el Parlamento por el estado de los embalses

El parlamentario ha anunciado el registro de una batería de preguntas en el Parlamento de Andalucía dirigidas al Gobierno de Juanma Moreno para que la Junta detalle el estado de mantenimiento, conservación, mejora y seguridad de los embalses de la provincia.

En concreto, Vox quiere conocer qué actuaciones se están realizando y si la Consejería competente dispone de un plan de mantenimiento específico y actualizado para estas infraestructuras, que la formación considera “estratégicas”.

“Décadas sin nuevas infraestructuras hidráulicas”

Vox sostiene que la provincia “lleva décadas sin ver construida una nueva infraestructura hidráulica” y defiende que la seguridad ante temporales como el actual debe garantizarse con obras que permitan aumentar la capacidad de embalse.

Noticias relacionadas y más

El partido enmarca su petición en un escenario que, a su juicio, se repite con frecuencia en Málaga: años de escasez alternados con episodios de lluvias intensas en los que se hace necesario aliviar embalses para mantener márgenes de seguridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
  2. Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
  3. Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
  4. El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
  5. Correos cierra temporalmente la unidad de reparto y oficina de La Paloma en Málaga por la presencia de ratas
  6. Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
  7. Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
  8. Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana

El río Guadalhorce se desborda: reabren siete de las carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas

El Hospital Regional y el Clínico de Málaga mantienen su actividad asistencial con normalidad

El Hospital Regional y el Clínico de Málaga mantienen su actividad asistencial con normalidad

La Policía Nacional de Málaga introduce pictogramas en sus charlas escolares para hacer más efectiva la lucha contra el acoso

Vox denuncia que “se tiran millones de litros” en los desembalses y reclama más capacidad en los pantanos de Málaga

Vox denuncia que “se tiran millones de litros” en los desembalses y reclama más capacidad en los pantanos de Málaga

Las precipitaciones se intensifican en Málaga por la borrasca Leonardo y superan los 100 litros por metro cuadrado

Las precipitaciones se intensifican en Málaga por la borrasca Leonardo y superan los 100 litros por metro cuadrado

Descienden en un 57% los desplazamientos cortos en carreteras malagueñas por la borrasca

Descienden en un 57% los desplazamientos cortos en carreteras malagueñas por la borrasca

Cajamar impulsa un 6,8% su beneficio en 2025 hasta rozar los 350 millones de euros

Cajamar impulsa un 6,8% su beneficio en 2025 hasta rozar los 350 millones de euros

Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalhorce, Guadalteba, Guadiaro, en nivel rojo

Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalhorce, Guadalteba, Guadiaro, en nivel rojo
Tracking Pixel Contents