La AEMET alerta: la borrasca Marta traerá este sábado lluvias intensas a Málaga

La lluvia no da tregua en la provincia de Málaga. Tras varios días marcados por el paso de la borrasca Leonardo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de la llegada de un nuevo temporal atlántico este fin de semana, que mantendrá las precipitaciones al menos hasta el próximo miércoles.

Se trata de Marta, la nueva borrasca que que sacudirá con más lluvia "zonas ya muy castigadas" de Andalucía este sábado. Un frente que traerá a España más lluvias, además de temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes; tal y como lo ha advertido Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante el viernes 6, la situación tenderá a estabilizarse. Leonardo comenzará a desplazarse hacia el noroeste de la Península, lo que permitirá una tregua temporal, aunque las lluvias continuarán de forma más débil e intermitente en Andalucía.

Sin embargo, esta mejoría será breve. Los expertos alertan de que llueve sobre mojado y de que el suelo ya no tiene capacidad de absorción, lo que seguirá favoreciendo la crecidas de ríos, desbordamientos e inundaciones incluso con precipitaciones moderadas.

Nuevo episodio de lluvias desde el sábado

A partir del sábado 7 llegará una nueva borrasca atlántica, Marta, que traerá una nueva intensificación de las lluvias y del viento, con moderada incertidumbre en la evolución exacta del episodio. El impacto será especialmente notable en el tercio sur, con Andalucía y Extremadura con zonas más afectadas.

La AEMET advierte de que las precipitaciones podrán ser localmente intensas y persistentes, sobre todo durante la jornada del sábado, cuando nuevos sistemas frontales cruzarán la Península y reforzarán la inestabilidad.

En Málaga se ha activado la alerta amarilla por lluvias y fenómenos costeros la provincia. Por comarcas, las precipitaciones vuelven a activar los avisos en Ronda y Guadalhorce, donde se esperan hasta 60 litros por metro cuadrado.

En la capital, el aviso por lluvias estará desde las 12:00 a las 23:59 horas y se espera tormentas, con un 100% de probabilidad. En la Axarquía la alerta estára activa por fuertes rachas de viento, mientras que Antequera escapa de estos avisos.

En zonas de sierra como Grazalema y Ronda se podrían superar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Este volumen, sumado a los acumulados de días anteriores, eleva la probabilidad de nuevas inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierra.

El domingo las lluvias continuarán en la mayor parte del territorio. "Seguirán acumulándose litros, especialmente en las sierras andaluzas ya castigadas por la lluvia reciente", advierte desde la Agencia.

Situación crítica en Grazalema

La situación sigue siendo especialmente delicada en Grazalema, donde continúan activas las alertas naranjas para el sábado, con una previsión de hasta 80 litros por metro cuadrado. La zona permanece en una situación crítica y la Junta de Andalucía ha ordenado la evacuación de todo el municipio ante el riesgo derivado de las lluvias persistentes.

¿Para cuándo el final de las lluvias?

Según Rubén del Campo, "no se acaba de ver un final claro a esta situación de lluvias tan abundantes". Es posible que de cara a la semana del 16 de febrero las borrascas vayan comenzando a circular por latitudes más altas quedando las precipitaciones más acotadas al norte peninsular y dando ya una tregua más larga al sur.

No obstante, ha dicho, "todavía es un plazo muy largo, hay que tomar esta predicción con cautela, pues podría cambiar en futuras actualizaciones".