Apuñalamiento en Pedregalejo: Los tres adultos quedan en libertad y el menor pasa a Fiscalía

Tres de los detenidos tras el grave apuñalamiento de un hombre en el barrio malagueño Pedregalejo quedaron en libertad horas después de declarar ante la Policía Nacional, mientras que el cuarto fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, ya que no alcanza la mayoría de edad. Fuentes cercanas al caso ya informaron ayer de que el chico fue trasladado el martes a las dependencias de la Sección de Menores que el Ministerio Fiscal tienen en la Ciudad de la Justicia, pero desde este organismo no han querido informar sobre la calificación del delito que se le atribuye al joven ni de las medidas cautelares propuestas por el fiscal en el correspondiente juzgado de menores. El Tribunal de Superior de Justicia de Andalucía tampoco ha informado sobre la decisión tomada por el magistrado.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas en la calle Practicante Pedro Román, muy cerca de paseo marítimo El Pedregal, poco después de que la víctima saliera con un amigo de un bar próximo en el que habían tomado algo y jugado al billar. Según las distintas fuentes, ambos se cruzaron en esa vía con un grupo de cuatro jóvenes que les hicieron un comentario provocador que la víctima rehusó con un gesto. Esta reacción no le gustó a uno de los miembros del grupo, que de forma sorpresiva golpeó en el pecho al francés. Tras un primer momento de confusión, la víctima, un francés de 35 años, comprobó que había sido apuñalada.

Noticias relacionadas

El agresor y sus acompañantes se subieron corriendo a un Mercedes blanco que tenían estacionado allí mismo y huyeron a toda velocidad, pero un testigo logró captar la matrícula. El acompañante de la víctima lo ayudó a caminar unos metros hasta llegar a la calle Bolivia, donde pidieron ayuda a otros ciudadanos que alertaron a las autoridades. El herido fue trasladado en estado grave al Hospital Regional con una lesión que le afectó a un pulmón mientras el Grupo de Homicidios tiraba del hilo del vehículo para llegar hasta sus ocupantes.