Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca en directoVuelta a claseDesaparecida SayalongaVientoBobby LoganLluvia en GrazalemaSector primarioTerremotosCarreteras cortadas
instagramlinkedin

Accidente

Un autobús con 29 pasajeros se sale de la vía en Pizarra pero no deja heridos

Los hechos han tenido lugar sobre las 09.25 horas, en el kilómetro 41 de la citada vía, sentido Ardales

Agente de la Guardia Civil de Tráfico

Agente de la Guardia Civil de Tráfico / GUARDIA CIVIL

La Opinión

MÁLAGA

Un autobús con 29 pasajeros ha sido accidentado tras salirse de la vía en la mañana de ese jueves en la A-357, a la altura del municipio malagueño de Pizarra.

Los hechos han tenido lugar sobre las 09.25 horas, en el kilómetro 41 de la citada vía, sentido Ardales, según han precisado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, que ha activado a Guardia Civil.

Al parecer, el incidente se ha provocado tras colisionar el vehículo contra el guardarraíl.

Noticias relacionadas y más

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, tanto los pasajeros como el conductor, han salido ilesos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
  2. Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: el río Guadalhorce se desborda, mientras Ronda sigue en alerta roja, pero sin incidentes
  3. Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
  4. El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
  5. Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
  6. Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
  7. Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana
  8. El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika

Con croquetas o palomitas: las 10 hamburguesas de Málaga que quieren ser la mejor de España

Con croquetas o palomitas: las 10 hamburguesas de Málaga que quieren ser la mejor de España

La cadena gallega José Luis Joyerías prepara su llegada al Centro de Málaga y abrirá una tienda en la calle Nueva

La cadena gallega José Luis Joyerías prepara su llegada al Centro de Málaga y abrirá una tienda en la calle Nueva

Un autobús con 29 pasajeros se sale de la vía en Pizarra pero no deja heridos

Las mejores pizzas de España se hacen en Málaga: los dos locales que aspiran al 'trono' mundial de la comida italiana

Las mejores pizzas de España se hacen en Málaga: los dos locales que aspiran al 'trono' mundial de la comida italiana

Borrasca Leonardo: ¿Qué carreteras siguen cortadas en la provincia de Málaga?

Borrasca Leonardo: ¿Qué carreteras siguen cortadas en la provincia de Málaga?

Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: las lluvias bajan en intensidad este jueves en Málaga y preocupa el viento

Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: las lluvias bajan en intensidad este jueves en Málaga y preocupa el viento

Reabre la oficina de Correos de La Paloma en Málaga tras los trabajos para acabar con la plaga de ratas

Reabre la oficina de Correos de La Paloma en Málaga tras los trabajos para acabar con la plaga de ratas

El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas

El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
Tracking Pixel Contents