Un autobús con 29 pasajeros se sale de la vía en Pizarra pero no deja heridos

Un autobús con 29 pasajeros ha sido accidentado tras salirse de la vía en la mañana de ese jueves en la A-357, a la altura del municipio malagueño de Pizarra.

Los hechos han tenido lugar sobre las 09.25 horas, en el kilómetro 41 de la citada vía, sentido Ardales, según han precisado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, que ha activado a Guardia Civil.

Al parecer, el incidente se ha provocado tras colisionar el vehículo contra el guardarraíl.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, tanto los pasajeros como el conductor, han salido ilesos.