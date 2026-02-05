Borrasca Leonardo:
Accidente
Un autobús con 29 pasajeros se sale de la vía en Pizarra pero no deja heridos
Los hechos han tenido lugar sobre las 09.25 horas, en el kilómetro 41 de la citada vía, sentido Ardales
MÁLAGA
Un autobús con 29 pasajeros ha sido accidentado tras salirse de la vía en la mañana de ese jueves en la A-357, a la altura del municipio malagueño de Pizarra.
Los hechos han tenido lugar sobre las 09.25 horas, en el kilómetro 41 de la citada vía, sentido Ardales, según han precisado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, que ha activado a Guardia Civil.
Al parecer, el incidente se ha provocado tras colisionar el vehículo contra el guardarraíl.
Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, tanto los pasajeros como el conductor, han salido ilesos.
- El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: el río Guadalhorce se desborda, mientras Ronda sigue en alerta roja, pero sin incidentes
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
- Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana
- El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika