Movilidad
Una avería interrumpe la circulación del Cercanías entre Benalmádena y Fuengirola
Un problema en las catenarias, registrado esta tarde, impide la circulación entre ambas localidades y hay dos trenes parados en las vías
La circulación de la línea C1 del Cercanías de Málaga está interrumpida en la tarde de este jueves debido a una avería registrada en las catenarias. Según ha informado Adif en sus redes sociales, esta avería impide el tránsito de los trenes entre las localidades de Benalmádena y Fuengirola, por lo que los trenes de esta línea sólo pueden hacer el recorrido Málaga-Benalmádena.
Esta situación ha provocado que se queden parados dos trenes en las vías, uno de ellos en la zona de Torremuelle. Se da la circunstancia de que la C1 de Málaga era la única línea que no se había visto afectada por la paralización de la circulación debido al fuerte temporal, ya que la C2, que comunica Málaga con Álora, no está operativa desde ayer por la borrasca Leonardo.
Renfe mantenía suspendida a primera hora de la tarde de este jueves la circulación de todos los servicios de cercanías de Sevilla, Cádiz y el C2 de Málaga, así como varios de media distancia y de alta velocidad debido a las lluvias y al viento intenso. Así, en Cercanías se mantiene suspendida la circulación de todos los servicios de Sevilla (las cinco líneas), Cádiz (c1 y C1a) y C2 de Málaga.
- El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: el río Guadalhorce se desborda, mientras Ronda sigue en alerta roja, pero sin incidentes
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- Málaga se prepara para la borrasca Leonardo: suspenden todas las clases presenciales este miércoles
- Paella gigante y tradición: el pueblo de Málaga que celebra su gran feria histórica este fin de semana
- El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika