Borrasca Leonardo: ¿Qué carreteras siguen cortadas en la provincia de Málaga?

Se mantienen los cortes de tráfico por los efectos de la borrasca Leonardo: cinco carreteras de la provincia de Málaga están cerradas por inundaciones y al menos catorce por desprendimiento.

La comarca de Antequera, la más afectada por los cortes

La comarca de Antequera es la principal afectada. El desbordamiento del río Guadalhorce ha provocado inundaciones en varias vías que atraviesan la zona, tales como la A-7202 a su paso por Archidona, en el punto kilométrico 4.5. También permanece cerrada la A-7286, a la altura de Campillos, en el punto 12.0. Ambas están cortadas en los dos sentidos.

En Campillos también permanece cerrada la MA-6407, en el kilómetro 4.5. A esta se suma la MA-4100, a su paso por Villanueva del Trabuco, concretamente en el punto 2.0 y también en los dos sentidos.

El desbordamiento del río Genal también ha obligado al cierre de la MA-8302, en el tramo que conecta Estepona con Genalguacil.

Cortes por desprendimiento

En cuanto a los cortes por desprendimiento, permanece cerrada al tráfico la MA-8401, a su paso por Cortes de la Frontera.

Otras carreteras cortadas por las mismas causas son la MA-8301 a su paso por Estepona, la N-331 a la altura de Antequera, la A-369 en Algatocín, la CA-9113 por Ronda, la MA-7402 por Ronda, la MA-8306 por Benalauria, la A-372 por Ronda, A-373 por Cortes de la Frontera, A-7202 por Archidona, la MA-68301 por Estepona, la A-366 por Guaro, la A-7150 por Casares y MA-8302 por Estepona.