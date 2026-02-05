La borrasca Leonardo no da tregua en Málaga: ahora también preocupa el viento

Si este miércoles la preocupación estaba en la lluvia en Málaga, este jueves el foco se traslada al viento en Málaga.

La borrasca Leonardo continúa afectando a la provincia y mantiene activado el aviso amarillo en Málaga por lluvias y fuertes rachas de viento, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que pide extremar la precaución.

El episodio viene marcado por vientos de hasta 80 km/h en distintos puntos de la provincia. El aviso también se extiende a los fenómenos costeros en Málaga, con rachas intensas y un oleaje de dos a tres metros.

Por zonas, en la Axarquía se esperan rachas de hasta 70 km/h, mientras que en la Costa del Sol el viento oscilará entre 50 y 60 km/h, acompañado de oleaje de 2 a 3 metros.

En Ronda se prevén rachas máximas de hasta 80 km/h y en Antequera de hasta 70 km/h. En Vélez-Málaga, la Aemet ha activado el aviso naranja por fenómenos costeros, con vientos de hasta 75 km/h y olas de hasta cuatro metros.

Estos fuertes vientos estarán acompañados de precipitaciones. El aviso amarillo por lluvia permanecerá activo en toda la provincia hasta las 17:59 horas, cuando se espera que remita.

Se prevén acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en la mitad occidental de Málaga y una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Las autoridades insisten en que "cualquier gota" suma, ya que el suelo se encuentra saturado tras varios días de lluvias, lo que incrementa el riesgo de incidencias al no tener capacidad de absorción y al estar los cauces al límite.

La situación en Ronda

En Ronda, la lluvia continúa, aunque con menor intensidad que durante la jornada del miércoles.

La carretera A-374, que conecta Ronda con Sevilla, permanece cortada al tráfico y unas 300 personas permanecen aisladas en áreas rurales.

Vistas del Tajo de Ronda donde su río está a punto del desbordamiento a causa de la Borrasca Leonardo / Álex Zea / LMA

Además, en la comarca no se han retomado las clases, una situación que también afecta a los municipios de la Costa del Sol Occidental y del Guadalhorce.

Previsión para esta semana

Málaga seguirá con el paraguas en mano y pendiente al cielo en los próximos días. Las previsiones actuales de la AEMET pronostican que las precipitaciones continúen, al menos hasta el próximo miercoles.

Durante el viernes 6, la situación se va a estabilizar y se espera que Leonardo comience a desplazarse al noroeste peninsular, si bien continuará aunque en menor medida, con precipitaciones.

A partir del sábado 7 llega una nueva borrasca atlántica podría dar lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos.