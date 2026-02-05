Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad

¿Por qué llueve tanto en la Sierra de Grazalema?

Leonardo es la tercera borrasca en diez días, que han descargado en Grazalema cerca de 1.300 litros por metro cuadrado, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una cifra similar a la que se recoge en La Coruña en un año.

Pero la pregunta es clara, ¿por qué llueve tanto en esa zona, considerada como de las de mayor pluviometría de Europa?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) realiza una explicación detallada de las razones que convierten a Grazalema y su entorno (incluyendo la Sierra de las Nieves, en Málaga) en una de las zonas más lluviosas de Europa, por encima de lugares que tradicionalmente se asocian con la lluvia como Galicia o Irlanda.

