Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
La Borrasca Leonardo ya muestra su impacto en Málaga y Cádiz. Los ríos comienzan a desbordarse y se activan planes de emergencia en varios municipios
Antonio Pedrajas
La llegada de la borrasca Leonardo ha llevado a la mayoría de los ayuntamientos de Málaga a activar distintos planes especiales y multitud de restricciones derivadas de las alertas rojas y naranjas. Las clases presenciales se han suspendido en toda Andalucía, menos en Almería; la Junta ha recomendado el teletrabajo; se ha enviado el mensaje de ES-Alert a 26 municipios de la Serranía de Ronda y se han desalojado unas 20 personas de zonas rurales de Ronda y se han cerrado parques y servicios municipales en muchos núcleos de la provincia de Málaga, incluida la capital.
La Opinión
La Junta garantiza ayudas para el campo por los daños: "Activaremos los mecanismos necesarios"
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha garantizado este jueves que la Junta de Andalucía dará ayudas a los agricultores y ganaderos andaluces con pérdidas causadas por la borrasca Leonardo.
En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, el responsable andaluz de Agricultura ha asegurado que "activaremos los mecanismos que sean necesarios para que uno de los pilares económicos de Andalucía, el medio de vida de tantísimas familias, no se vea afectado más de la cuenta".
Miguel Ferrary
¿Por qué llueve tanto en la Sierra de Grazalema?
Leonardo es la tercera borrasca en diez días, que han descargado en Grazalema cerca de 1.300 litros por metro cuadrado, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una cifra similar a la que se recoge en La Coruña en un año.
Pero la pregunta es clara, ¿por qué llueve tanto en esa zona, considerada como de las de mayor pluviometría de Europa?
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) realiza una explicación detallada de las razones que convierten a Grazalema y su entorno (incluyendo la Sierra de las Nieves, en Málaga) en una de las zonas más lluviosas de Europa, por encima de lugares que tradicionalmente se asocian con la lluvia como Galicia o Irlanda.
Miguel Ferrary
La borrasca Leonardo baja hoy en intensidad en Andalucía
Aunque la borrasca Leonardo continúa activa, se situa actualmente al sur de Irlanda y va a afectar, fundamentalmente al norte de la Península Ibérica, en especial Galicia. En el caso de Andalucía, el tiempo no será bueno, pero empezará a dar un respiro.
Para este jueves, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Andalucía es esta: se esperan cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en las sierras Béticas, con apertura de algunos claros. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso en el tercio occidental y en ascenso en el resto, localmente notable en el interior oriental; máximas sin cambios o en aumento.
Vientos moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, más intensas en el tercio oriental.
Miguel Ferrary
¿Por qué llueve tanto en Grazalema?
El municipio de Grazalema, en la Sierra de Cádiz, ha recogido 575,3 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las 23,30 horas de este miércoles a causa de la borrasca Leonardo que azota en la comunidad andaluza. Además, en los últimos diez días se han acumulado en el municipio serrano cerca de 1.300 litros por metro cuadrado.
Así lo recoge la página web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web. Además, esta entidad ha recordado en sus redes sociales que la sierra de Grazalema destaca por ser un lugar muy lluvioso en comparación con su entorno y se debe a que el pueblo se encuentra a 900 metros sobre el nivel del mar en una zona donde los vientos del oeste inciden cerca de la cima, a sotavento, que se canalizan a través del Corredor del Boyar, que presenta una geometría cóncava.
La Opinión
Andalucía continúa sin servicio ferroviario, salvo el Cercanías a Fuengirola
La circulación de los servicios ferroviarios continúa interrumpida en Andalucía por la borrasca Leonardo, a excepción de los recorridos entre Málaga y Fuengirola y Granada y Almería.
Adif ha informado que exploran el estado de la infraestructura en las líneas de Andalucía para valorar y reparar en su caso los daños producidos por el temporal y poder establecer el servicio ferroviario en los trayectos que desde este miércoles permanecen suspendidos.
Además, ha informado de que se mantiene interrumpida la circulación de trenes de ancho convencional en el ámbito de Andalucía por las condiciones meteorológicas
130 incidencias gestionadas por el 112 a lo largo del día
El servicio provincial de Emergencias 112 ha gestionado a lo largo del día de hoy cerca de 130 incidencias. Entre las incidencias destacan los desalojos preventivos que se han llevado a cabo en distintos municipios de la provincia como Cortes de la Frontera, Ronda, Cañete la Real, la Estación de Jimera de Líbar, Bobadilla, Estepona y Teba; y que en total suman más de 150 personas desalojadas que se han trasladado a las casas de otros familiares, en su mayoría.
18 carreteras sufren cortes por desprendimientos, inundaciones o árboles caídos
A estas horas 18 carreteras de la provincia de Málaga sufren cortes totales o parciales por desprendimientos en la vía, inundaciones o árboles caídos. Así, entre las carreteras que actualmente permanecen cortadas en ambos sentidos son la A-366, la A-2300, la A-7150, la A-7286, A-7203, la A-7283, la A-7284, la A-377 y la A-369.
La Universidad de Málaga retoma las clases este jueves
La Universidad de Málaga ha anunciado que retomará este jueves la normalidad "tras la finalización de la emergencia climática".
Esta institución académica ha explicado que, ante las dificultades de movilidad que pueden seguir teniendo estudiantes procedentes de determinadas zonas, el profesorado deberá tener en consideración esas posibles incidencias, que estén justificadas, y adoptar "soluciones alternativas" que les eviten perjuicios académicos.
Buscan a una joven desaparecida junto al río en Sayalonga
Una mujer de algo más de 30 años permanece desaparecida en Sayalonga, después de que hubiese podido ser arrastrada por el elevado caudal del río Turvilla. Así lo han indicado fuentes locales a este periódico, al tiempo que han indicado que un amplio dispositivo de búsqueda, conformado por agentes de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil, habría localizado al perro de la joven.
Los edificios y equipamientos municipales cerrados de forma preventiva en Málaga abren este jueves
Los edificios y equipamientos sociales, culturales, deportivos o de atención a la ciudadanía, así como los mercados municipales de Málaga capital volverán a abrir este jueves con normalidad después de que durante la jornada de este miércoles hayan permanecido cerrados con motivo del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvia y fenómenos costeros vigente para la zona de Sol y Guadalhorce, a la que pertenece Málaga capital, desde la pasada medianoche hasta las 23.59 horas.
