Borrasca en directoVuelta a claseDesaparecida SayalongaRescateLluvia en GrazalemaSector primarioTerremotosCarreteras cortadasEn-Nesyri
Lluvias

Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad

La Borrasca Leonardo ya muestra su impacto en Málaga y Cádiz. Los ríos comienzan a desbordarse y se activan planes de emergencia en varios municipios

Paso de la borrasca Leonardo en Huerta de la Cueva (Teba)

Paso de la borrasca Leonardo en Huerta de la Cueva (Teba)

Álex Zea

Miguel Ferrary

Javier Lerena

Laura Rubio

Antonio Pedrajas

La llegada de la borrasca Leonardo ha llevado a la mayoría de los ayuntamientos de Málaga a activar distintos planes especiales y multitud de restricciones derivadas de las alertas rojas y naranjas. Las clases presenciales se han suspendido en toda Andalucía, menos en Almería; la Junta ha recomendado el teletrabajo; se ha enviado el mensaje de ES-Alert a 26 municipios de la Serranía de Ronda y se han desalojado unas 20 personas de zonas rurales de Ronda y se han cerrado parques y servicios municipales en muchos núcleos de la provincia de Málaga, incluida la capital.

Actualizar
Málaga ya tiene agua para tres años con 445 hectómetros embalsados

La Diputación presenta ‘Málaga no caduca’ para aprovechar excedentes alimentarios y ayudar a familias vulnerables

Los vecinos de Pedregalejo piden al Ayuntamiento que permute el antiguo Bobby Logan y no lo derribe

El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas

Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalhorce, Genal, Guadalteba y Guadiaro, en nivel rojo

Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia

Los edificios y equipamientos municipales cerrados de forma preventiva en Málaga abren este jueves

