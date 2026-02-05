La borrasca Leonardo no da tregua: aviso amarillo este viernes en Málaga

La borrasca Leonardo se despide de Andalucía este viernes, 6 de febrero, dejando avisos de nivel amarillo por lluvias en Málaga, Cádiz, Jaén y Sevilla, con acumulaciones de hasta 60 l/m2 en Grazalema, previsión que se mantendrá hasta el sábado. Además, el viento y el oleaje activarán el aviso amarillo en el litoral andaluz.

Zonas inundadas por las intensas lluvias de las últimas jornadas próximas. / ep

Comarca de Ronda

En la comarca malagueña de Ronda, la lluvia no dará tregua a lo largo de la jornada. La zona permanecerá en aviso amarillo desde las 15.00 horas hasta el final del día, con previsión de acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en un periodo de doce horas.

El viento también será protagonista en este ámbito geográfico, ya que estará activada otra alerta amarilla desde las 12.00 hasta las 18.00 horas. Durante ese intervalo se esperan rachas procedentes del oeste que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, la lluvia continuará durante toda la jornada en Grazalema, donde se mantiene el aviso amarillo por acumulaciones de hasta 60 l/m2 hasta el sábado. En esta comarca, el viento soplará con rachas del oeste de hasta 70 km/h, activando el aviso amarillo desde las 12,00 hasta las 18,00 horas.

Noticias relacionadas

Destacar Granada, donde el viento también tendrá protagonismo: en Guadix y Baza se activa el aviso amarillo desde las 12,00 hasta las 18,00 horas, con rachas de hasta 70 km/h. En la costa granadina, el oleaje dejará la alerta amarilla activa desde las 15,00 hasta la medianoche, con vientos del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de dos a tres metros.