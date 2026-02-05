La cadena gallega José Luis Joyerías prepara su llegada al Centro de Málaga y abrirá una tienda en la calle Nueva

La cadena gallega José Luis Joyerías, con más de 50 años de trayectoria, prepara su desembarco en el Centro de Málaga con un local que estará ubicado en la calle Nueva. La compañía, que remonta sus orígenes a 1973 con el inicio del negocio en la tienda familiar en La Coruña, se caracteriza por su variedad de diseños y colecciones propias de joyas, tanto atemporales como de última tendencia, que incluyen diamantes, oro, plata y gemas, junto a una selección de las mejores marcas de relojería.

La firma, que actualmente cuenta con unas 110 tiendas en la península ibérica (la gran mayoría en España más cuatro en Portugal), está realizando desde finales del pasado año las tareas internas de reforma del local, situado en la esquina con la calle Liborio García y que hasta hace unos meses ocupó la firma de moda Emblems (que tiene en el Centro otros establecimientos muy cercanos).

En la parte exterior de la tienda que ocupará la cadena de joyería gallega ya puede observarse el letrero 'José Luis 1973' y el logo 'JL'. Los paneles situados alrededor del establecimiento muestran el lema 'Diamonds are forever'.

Presencia y expansión en Málaga

José Luis Joyerías, que ha superado los 70 millones de euros de facturación en los últimos ejercicios, viene reforzando en este tiempo su presencia en comunidades autónomas como Andalucía, Madrid o País Vasco. Dentro de esta estrategia de expansión se incluye el desembarco en las principales ciudades con la apertura de nuevas tiendas a pie de calle como la que está ultimando en Málaga.

En la provincia de Málaga, la empresa dispone ya de seis establecimientos, todos ello situados en centros comericiales. Dos de ellas están en la capital (centro comercial Larios y Plaza Mayor Shopping) y otras cuatro se reparten por Fuengirola (centro Miramar), Marbella (La Cañada), Vélez-Málaga (El Ingenio) y Torremolinos (centro Costa del Sol).

Una tienda de la cadena gallega de joyería José Luis en un centro comercial de Málaga. / L. O.

Proyectos

Además, la compañía, que tiene su sede en la localidad coruñesa de Bergondo, viene impulsando otros proyectos estratégicos relativos a la digitalización y la apuesta por la omnicanalidad, desde el rediseño de la tienda online, que distribuye para toda la UE, hasta el lanzamiento de su nueva aplicación en dispositivos Android e iOS.

La firma destaca en su web que mantiene "una gran vinculación con sus clientes, gracias a un asesoramiento experto y al trato personalizado".