Sucesos
Cinco detenidos por las emboscadas a taxistas en Palma-Palmilla
Un espectacular operativo de la Policía Nacional culmina con la detención de cinco personas, una de ellas menor, por tres robos a mano armada
Cinco personas, una de ellas menor de edad, han sido detenidas esta mañana por su presunta implicación en varios atracos sufridos por taxistas en el barrio malagueño de Palma-Palmilla. La Policía Nacional atribuye a los arrestados tres asaltos que siempre cometían en superioridad numérica y usando armas cortas de fuego, cuchillos y dispositivos taser para amedrentar a las víctimas y hacerse con la recaudación. El operativo ha concluido con cinco registros domiciliarios, cuatro en la zona norte de la capital y uno en Benalmádena. Los agentes han intervenido diversas armas blancas utilizadas en los asaltos y otras pruebas que incriminarían a los arrestados.
Las denuncias de las víctimas fueron el punto de partida de la investigación liderada por el Grupo de Atracos, cuyos agentes no han tardado en destapar el modus operandi. Los atracadores demandaban los servicios de los taxis desde distintos puntos de la ciudad, pero siempre con el mismo destino: Palma-Palmilla.
Dos de los robos se produjeron el pasado 17 de enero, uno de madrugada y otro por la mañana, mientras que el tercero fue perpetrado el 25 de enero por la noche. Al finalizar la carrera, y con ayuda de compinches que se sumaban a la emboscada. Siempre en superioridad numérica, con al menos dos personas y un máximo de cuatro, esgrimían sus armas y exigían la recaudación a los conductores. La Comisaría Provincial ha destacado la gran alarma que los hechos han provocado entre los trabajadores del sector.
Fotos y huellas
Los reconocimientos fotográficos y la identificación de las huellas que uno de los principales implicados dejó en uno de los taxis han sido determinantes para la plena identificación de los atracadores. Además de los agentes del Grupo de Atracos, en el operativo han participado agentes de la Comisaría de Distrito Norte, Medios Aéreos, Guías Caninos, Policía Científica, UPR y efectivos de varios grupos de la Brigada Provincial de Policía Judicial.
