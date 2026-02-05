Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche se vuelca en Rincón de la Victoria y extraen a su ocupante herido

El accidente, provocado tras salirse el vehículo de la vía, tuvo lugar entre las 11 y 12 horas de este jueves, en la calle Argentina de la localidad

Efectivos del CPB extraen a un herido de un coche volcado tras salirse de la vía en Rincón de la Victoria (Málaga)

Efectivos del CPB extraen a un herido de un coche volcado tras salirse de la vía en Rincón de la Victoria (Málaga) / DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La Opinión

MALAGA

Un hombre ha resultado herido en Rincón de la Victoria tras salirse de la vía y volcar su vehículo.

El accidente ha tenido lugar entre las 11 y 12 horas de este jueves, en la calle Argentina de la citada localidad.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones del CPB de Rincón de la Victoria y de Vélez-Málaga, que tuvieron que extraer al ocupante del coche.

Con esta son ya las 22 incidencias que han sido intervenidas por el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga debido a las afectaciones de la borrasca Leonardo.

