Un coche se vuelca en Rincón de la Victoria y extraen a su ocupante herido

Un hombre ha resultado herido en Rincón de la Victoria tras salirse de la vía y volcar su vehículo.

El accidente ha tenido lugar entre las 11 y 12 horas de este jueves, en la calle Argentina de la citada localidad.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones del CPB de Rincón de la Victoria y de Vélez-Málaga, que tuvieron que extraer al ocupante del coche.

Con esta son ya las 22 incidencias que han sido intervenidas por el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga debido a las afectaciones de la borrasca Leonardo.