¿Por qué Coín y Málaga piden a la Aemet separar las alertas del Guadalhorce y la Costa del Sol?

Silencio administrativo de la Aemet ante la petición de Coín y Málaga para distinguir los avisos meteorológicos del Valle del Guadalhorce de los de la Costa del Sol, con el objetivo de “acertar en mayor medida”.

El debate emerge en plena borrasca Leonardo, la sexta del año, un temporal que está dejando imágenes históricas. Precisamente por el impacto de este episodio, Francisco Santos, alcalde de Coín, reclama a la Agencia Estatal de Meteorología esa diferenciación.

El regidor sostiene que el Guadalhorce debería contar con avisos propios, ya que actualmente se incluye junto a la Costa del Sol, pese a que —según argumenta— temperaturas y precipitaciones no se comportan igual en ambas zonas.

Pero, ¿por qué es tan necesaria esta distinción entre ambas áreas?

Tal y como Santos subraya la actual unión “impide concretar ciertos avisos”, como los de viento y tormentas en invierno o las altas temperaturas en verano, "muy diferentes a las de la Costa”. Es decir, la situación meteorológica del Valle no es la misma que la de la Costa.

Aislados unos 40 vecinos de una pedanía de Coín (Málaga) a causa de las lluvias / L.O

Desde el Ayuntamiento aseguran que no es una petición nueva: afirman que la solicitan "desde 2025, pero sin respuesta". El fin, insiste el alcalde, sería mejorar la precisión para evitar que los avisos generen confusión al no diferenciar dos áreas que “en muchas ocasiones tienen efectos diferentes

Desde la comarca, ningún otro alcalde se ha pronunciado públicamente, aunque desde el Consistorio de Coín adelantan que “todos” apoyarían la medida.

La Aemet tampoco ha respondido a este medio sobre esta solicitud.

Málaga se suma a la demanda

La capital también se ha adherido a esta demanda. El Ayuntamiento de Málaga aprobó una moción hace unas semanas para reclamar a la Aemet una revisión de la actual zonificación meteorológica, tras los avisos rojos por lluvias activados a finales de diciembre y principios de enero.

Según el Consistorio, esos avisos paralizaron buena parte de la actividad económica y social en la ciudad sin que se registraran incidencias graves.

El objetivo, según defendió el equipo de Gobierno en la moción, es lograr una "mayor proporcionalidad y precisión" en los avisos para evitar que se "banalicen" las alarmas y se deteriore la confianza de la ciudadanía en el sistema.

Confusión y consecuencias

La medida se apoya en la confusión y en las consecuencias económicas que pueden generar los avisos en ambas localidades. Las alertas del sistema ES-Alert de Protección Civil sonaron en Málaga el 27 de diciembre y el 4 de enero tras la activación del aviso rojo por "peligro extraordinario" por parte de la Aemet.

En ambos episodios, según defendió el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, la situación derivó en el cierre de comercios, restaurantes y centros comerciales, además de la suspensión de ocio, transporte y numerosos eventos.

Daños en la Senda Litoral de Mijas por la borrasca Leonardo. / Ayuntamiento de Mijas

Por prudencia, el Ayuntamiento también adoptó medidas de calado: canceló cabalgatas y fiestas de Reyes, cerró instalaciones municipales y suspendió actividades deportivas y culturales.

Pese a la contundencia del aviso, en la ciudad de Málaga no hubo incidentes de especial gravedad. Las principales afecciones, según la exposición municipal, se concentraron en Campanillas y Alhaurín de la Torre.

En Coín, sin embargo, hace unos días no se activó ninguna alerta por viento pese a episodios de fuertes rachas, por lo que se decidió cerrar los parques de forma preventiva.

Estudio técnico

Barrionuevo defendió la moción urgente asegurando que el Consistorio no pretende "decirle" a la Aemet cómo debe trabajar, sino pedir que se realice un estudio técnico que permita mejorar la precisión de las alertas.

El equipo de Gobierno sostiene que la falta de correspondencia entre el nivel de alerta y el impacto real en la capital ha generado incertidumbre y confusión entre vecinos y sectores económicos, además de un desgaste en la percepción de las alertas.

Con la moción aprobada, el Ayuntamiento pedirá formalmente a la Aemet que inicie los estudios necesarios para valorar una revisión de la zonificación meteorológica, con la idea de ganar en precisión y proporcionalidad cuando se activen avisos de alto nivel y, así, reforzar la confianza en los mensajes de Protección Civil.