Con croquetas o palomitas: las 10 hamburguesas de Málaga que quieren ser la mejor de España

Los malagueños podrán probar estas recetas en los distintos restaurantes de la provincia y votar por su favorita

Son diez las burgers malagueñas que compiten en este campeonato.

Son diez las burgers malagueñas que compiten en este campeonato. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Vuelve el campeonato de las hamburguesas Best Burger Spain. El certamen celebra su sexta edición en busca de la mejor hamburguesa de España, que se elegirá entre más de 250 propuestas presentadas en todo el país.

En esta edición, Málaga entra de lleno en la competición con diez hamburgueserías de la provincia dispuestas a colarse entre las mejores. Hay opciones clásicas y también propuestas más innovadoras, con ingredientes llamativos como palomitas, pistacho o incluso una croqueta dentro de la hamburguesa.

El concurso estará abierto hasta el 1 de marzo, periodo en el que los participantes deberán convencer tanto al público como al jurado, que valoran la creatividad, la técnica y, sobre todo, el sabor. Mientras tanto, serán los malagueños quienes podrán votar por su favorita para impulsarla en la carrera por el título.

Las burgers participantes en el campeonato

La Kroquetona (Mercado de Salamanca)

KanivalKroquetería presenta una burger que une dos clásicos a los que siempre se dice que sí: croqueta y hamburguesa. ''La Kroquetona'' llega como una propuesta que rompe las reglas y busca sorprender desde el primer bocado.

La Kroquetona

La Kroquetona / La Opinión

Guerrillera (Algarrobo Costa)

Habitual del campeonato, The Gallery regresa este año con "Guerrillera", su burger más querida. Una combinación intensa y equilibrada con carne madurada y salsas de la casa.

Special Bacon Burger (Calle Carretería)

Los chicos de USB compiten con una receta que definen como “lo simple, pero bien hecho”. Su clásica Special Bacon Burger, directa y sin artificios.

La Payoya (Ronda)

La Payoya

La Payoya / L.O

¿Hay algo más malagueño que el payoyo? Mamma Burger Ronda rinde homenaje a la comarca con "La Payoya", una burger protagonizada por el queso payoyo.

Smoking Black Bull (Torremolinos)

Una burger pensada para quienes buscan potencia y producto. "Smoking Black Bull" apuesta por una mezcla de carnes y elaboraciones caseras, con un giro en el clásico bacon: aquí entra la cecina, que tal y como apuntan es 'halal'.

Doble Smash Pop Corn (Torremolinos)

Atrevida y con ingredientes poco habituales: la "Doble Smash Pop Corn" mezcla palomitas, pistacho y texturas crujientes en una receta pensada para no pasar desapercibida.

Hamburguesa con pistacho y palomitas.

Hamburguesa con pistacho y palomitas. / La Opinión

Alemana 2.0 (Teatinos)

Lalo’s Teatinos apuesta por una receta con carácter, donde entran la cecina, el brie y el toque ácido del chucrut y los encurtidos.

La Burguesita

Una de las cadenas clásicas del concurso vuelve con "Paris", una propuesta con foie, trufa y contrastes dulces.

La Panzona (Riogordo)

Diavlo compite con “La Panzona”, una burger con identidad local desde el nombre y una mezcla intensa de queso azul, bacon y cacao.

La Panzona

La Panzona / La Opinión

Buffalo Soldier (Fuengirola)

Una combinación contundente que mezcla carne y pollo con salsas intensas en Momag Burgers.

