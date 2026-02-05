Borrasca
Ordenan el desalojo total del pueblo de Grazalema y Ronda los acoge en un polideportivo
La localidad gaditana ha acumulado más de 600l/m2 en 24 horas, obligando a evacuar a todos sus vecinos a Ronda, concretamente al polideportivo de El Fuerte y al Centro de Mayores
Tras acumular más de 600 l/m² en 24 horas por la borrasca Leonardo, el pueblo gaditano de Grazalema ha sido obligado al desalojo total ante la cantidad de agua acumulada en el subsuelo.
Más de treinta vecinos fueron desalojados la tarde del miércoles, pero ante el crecimiento de las inundaciones y la dificultad para achicar el agua en las viviendas, que salía del suelo, paredes y enchufes, las autoridades han ordenado el desalojo total de la localidad.
Epicentro de la borrasca
El presidente de la Junta, que ha visitado esta tarde Grazalema, ha explicado que la medida se toma tras la observación de la situación geológica del municipio, que es el "epicentro" de la borrasca Leonardo y "desde la prudencia" para "preservar la vida de los vecinos", a quienes ha pedido tranquilidad y "serenidad" ante una evacuación que se hará "por zonas, de manera regulada".
Ronda acoge a los vecinos de Grazalema
Ronda será la encargada de acoger a los vecinos en el polideportivo de El Fuerte y en el Centro de Mayores.
La alcaldesa rondeña, Mari Paz Fernández, ha informado de que los recibirán "con los brazos abiertos" ante "la difícil situación a la que se están enfrentando", tras una decisión adoptada "por criterios técnicos" y tras la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
"Dejan atrás sus vidas, sus casas... ", ha destacado, tras incidir en la "empatía y solidaridad" en estos momentos".
